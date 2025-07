La nutricionista Lidia Folgar a los padres con hijos pasados de peso: «Hay un problema cuando se siembra vergüenza»

Gabriel Cuesta Miércoles, 9 de julio 2025, 19:42 Comenta Compartir

La nutricionista Lidia Folgar lanza en sus redes sociales un aviso a los padres con hijos pasados de peso: «El estigma no previene enfermedades». Lo hace a través de un vídeo en sus redes sociales en el que simula una conversación entre una pediatra y una madre con una hija con sobrepeso. Es una escena que se repite habitualmente en las consultas y que, a su parecer, el diagnóstico se centra en el físico y no en la salud. «Pocas veces se pregunta antes por los hábitos, la relación con la comida, su bienestar psicológico y los condicionantes sociales que le atraviesan», lamenta.

En su contenido la pediatra insta a la madre a que la niña en cuestión se «mueva más» y le dice que restrinja «chuches y refrescos». «Que se mueva más y te doy una nueva cita para controlar el peso», zanja sobre una supuesta pequeña pasada de kilos. Es ahí cuando entra en escena el pensamiento de la madre, un tanto contrario al de la especialista. «Das por hecho que come y se mueve menos que su hermano, a pesar de que él tiene peores hábitos. Y no te preocupan porque tiene el cuerpo delgado», piensa para ella misma. Llega a la conclusión que hay que dedicarse «mejor a cuidar la salud» y no «controlar los cuerpos». «Si solo piensa que algo está mal por su cuerpo entonces sí se puede generar un problema», concluye la mujer.

Esta recreación está acompañada en la publicación de Instagram con una pequeña reflexión de la nutricionista. «Esta preocupación ha de ser independientemente del peso, no puede ser que nos preocupemos por los hábitos de quienes están en percentiles altos y los demos por hecho», zanja Folgar poniendo ejemplo de frases habituales acerca del sobrepeso.

Y añade: «Si te lo dijeron a ti, si se lo dijeron a tu hijo/a, si lo escuchaste en una consulta: No estás exagerando, ni eres sensible de más. Cuestionar este tipo de actuaciones también es salud pública». A su parecer, «el estigma de peso no previene enfermedades» y se puede de esta manera «sembrar vergüenza corporal, miedo a comer y trastornos alimentarios».

«Afortunadamente, esto no sucede en todas las consultas de pediatría y sé que las consultas sanitarias son demasiado cortas como para hacer mucho, pero necesitamos otra forma más integral de mirar la salud infantil con mucho menos juicio, condescendencia y mucha más escucha activa y empatía», finaliza.

