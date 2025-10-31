El número de hospitalizados por gripe en Euskadi se reduce a la mitad tras reforzar la vacunación

La epidemia de gripe sigue avanzando en Euskadi. Desde el inicio de la temporada son ya 243 las personas que han sido ingresadas por el ... virus en el País Vasco, 34 de ellas en los últimos días. Salud destaca que la cifra de hospitalizados esta semana se ha reducido a la mitad con respecto a la anterior, cuando 69 pacientes que tuvieron que ser internados en un centro de Osakidetza por los problemas de salud graves que les causó este virus. Esta semana el Servicio Vasco de Salud ha detectado también un menor número de nuevos casos: 532 frente a los 655 de la anterior.

El Departamento destaca el papel que la vacunación tiene en esta mejora de los datos. Según ha indicado este viernes el Gobierno vasco, 383.148 vascos han recibido ya el preparado antigripal. Entre las personas mayores de 60 años la cobertura alcanza al 43% de esta población. Ellos, junto a los colectivos de riesgo, son los más vulnerables a este patógeno. Entre la ciudadanía menor de 60 años, en cambio, solo se ha vacunado el 4%. A toda esa gente el Departamento de Salud le hace un llamamiento para que acuda a que le inoculen la profilaxis como protección para reducir el riesgo de sufrir hospitalizaciones.

La vacunación está abierta ya a toda la población en los más de 300 centros de salud que tiene Osakidetza en Euskadi. En Bizkaia las personas interesadas pueden además acudir al vacunódromo de La Casilla para que les administren el preparado sin cita previa. El dispositivo cumple este viernes una semana desde su apertura, un periodo durante el que se han pinchado en esta instalación 10.124 inyecciones.

40.000 citas para los próximos días

Una de las personas que ha recibido allí la profilaxis es el consejero de Salud, Alberto Martínez. Según ha recalcado el titular de Salud, «la gripe este año se ha adelantado, especialmente en Vizcaya, con más ingresos hospitalarios que el año pasado. Prácticamente se ha anticipado cuatro semanas». «Por eso hemos querido adelantar también la campaña de inmunización y animo a todo ciudadano a que se vacune. Antes de que llegue el pico es mejor estar inmunizados contra la gripe. Mejora nuestra calidad de vida», ha manifestado Martínez.

En total Osakidetza ha administrado hasta la fecha 383.148 vacunas contra la influenza. Otras cerca de 40.000 personas tienen cita para recibirla en los próximos días.