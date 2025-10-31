El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varias personas esperan a ser vacunadas en La Casilla EFE

El número de hospitalizados por gripe en Euskadi se reduce a la mitad tras reforzar la vacunación

Euskadi acumula 243 ingresos por el virus, 34 de ellos en los últimos días

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:06

Comenta

La epidemia de gripe sigue avanzando en Euskadi. Desde el inicio de la temporada son ya 243 las personas que han sido ingresadas por el ... virus en el País Vasco, 34 de ellas en los últimos días. Salud destaca que la cifra de hospitalizados esta semana se ha reducido a la mitad con respecto a la anterior, cuando 69 pacientes que tuvieron que ser internados en un centro de Osakidetza por los problemas de salud graves que les causó este virus. Esta semana el Servicio Vasco de Salud ha detectado también un menor número de nuevos casos: 532 frente a los 655 de la anterior.

