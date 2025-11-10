Numeran y retiran una a una las piedras de un muro de Basurto para poder reconstruirlo

Las obras para la construcción del nuevo edificio de consultas externas de Basurto van a implicar la eliminación de parte del muro de cierre del ... centenario centro sanitario. Pero la supresión de esta gran tapia de más de 150 metros de largo, y en algunos puntos más de tres metros de alto, será algo temporal. La intención de los promotores es volverla a levantar una vez se haya edificado un nuevo pabellón en el espacio que actualmente ocupa el aparcamiento de Capuchinos.

Para ello se va a proceder a retirar una a una las piedras de esta antigua estructura. Estos elementos serán guardados en una nave habilitada durante el tiempo que dure la construcción del nuevo edificio para después ser empleadas en la reconstrucción del muro. La intención es que, si no toda, sí al menos una parte significativa de esta estructura sea rehecha.

Para ello estos últimos días operarios de la empresa encargada de las obras han numerado una a una cada una de estas piedras. Hasta la tarde de este lunes el muro había sido dividido ya en una treintena de tramos diferentes. En cada uno de ellos se ha identificado y marcado un centenar de piedras diferentes con un número y una letra.

La imagen ha llamado mucho la atención de todas aquellas personas que entran y salen del hospital de Basurto por el acceso de Capuchinos. Y es que los operarios han empleado colores muy llamativos para distinguir cada una de las rocas de la estructura. Las hay con números rojos, verdes, amarillos, azules o blancos pintados en su superficie.