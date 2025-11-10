El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Numeran y retiran una a una las piedras de un muro de Basurto para poder reconstruirlo

La estructura se ubica en la parcela donde se va a construir el nuevo edificio de consultas externas del hospital

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Las obras para la construcción del nuevo edificio de consultas externas de Basurto van a implicar la eliminación de parte del muro de cierre del ... centenario centro sanitario. Pero la supresión de esta gran tapia de más de 150 metros de largo, y en algunos puntos más de tres metros de alto, será algo temporal. La intención de los promotores es volverla a levantar una vez se haya edificado un nuevo pabellón en el espacio que actualmente ocupa el aparcamiento de Capuchinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  8. 8 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  9. 9

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Numeran y retiran una a una las piedras de un muro de Basurto para poder reconstruirlo

Numeran y retiran una a una las piedras de un muro de Basurto para poder reconstruirlo