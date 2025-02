La «nueva normalidad» pasará por gestionar menos de cien contagios al día Sanidad ya trabaja en el escenario de que no habrá «inmunidad de rebaño» tras los desalentadores datos del gran estudio serológico

En el Ministerio de Sanidad no le llaman 'fase 4', pero podían porque irá después de la 'fase 3' y se pondrá en marcha a partir del 24 junio, cuando los territorios más avanzados lleguen a lo que el presidente del Gobierno ha dado en llamar la «nueva normalidad». Los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ya trabajan en diseñar los parámetros de esa nueva vida de mascarillas, distancia social y limpieza compulsiva de manos en la que el virus seguirá muy presente a falta de vacuna y de inmunidad.

Y es que las perspectivas epidemiológicas, según ha podido conocer este periódico de fuentes de Sanidad, no son halagüeñas en los próximos meses porque no habrá «inmunidad de rebaño» en España. Los primeros datos -muy preliminares- del gran estudio de seroprevalencia («detección de anticuerpos del nuevo coronavirus SARSCoV-2») del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) apuntan a que la población española «está muy lejos» de ese 60% de individuos con anticuerpos que se estima que conceden la inmunidad a una comunidad. Hoy, el director de Emergencias, que anunció que Sanidad espera hacer públicos esta semana los primeros resultados sobre el estudio al que se ha invitado a participar a 90.000 personas, ya dio a entender que los porcentajes de inmunes al virus no van a superar ni mucho menos el 10% de la población. Simón adelantó que los estudios de Sanidad están en consonancia con los análisis internacionales. Y esos informes conocidos hasta ahora subrayan que ningún país supera el 5% de población con anticuerpos del coronavirus.

De hecho, diferentes expertos que están asesorando al estudio avanzaron que hay grandes diferencias entre provincias y comunidades, pero que ninguna zona «de gran dimensión» en España habría alcanzado la tan deseada «inmunidad de rebaño».

Con la confirmación, ya sí, de que la guerra a la Covid no se puede fiar a los anticuerpos de la comunidad y sin poder contar con una posible vacuna contra el coronavirus, en Sanidad ya admiten sin ambages que va a ser prácticamente imposible reducir a cero las infecciones. Así las cosas, el equipo de Simón ya ha hecho números para saber dónde está el «umbral de tolerancia» de la epidemia. O lo que es lo mismo: ¿Cuál es el número de contagios diarios que España se puede permitir sin correr el riesgo de una regresión o de volver a tener que confinarse? El propio Simón, para disgusto de sus colaboradores, dio, sin apenas darse cuenta, la cifra hoy: decenas. O cuanto menos de un centenar.

En el CCAES creen que España se situará en esos niveles de contagios de un centenar de nuevas notificaciones diarias (en tendencia consolidada, no en datos puntuales) probablemente en la segunda mitad de junio, precisamente cuando las provincias más 'aplicadas' lleguen a la 'nueva normalidad'. Los expertos que asesoran a Moncloa matizan que ese centenar de casos es una estimación global porque dependerá mucho de la distribución geográfica de los nuevos positivos o si se produce la activación de un brote en una zona concreta.

Orden a las comunidades

En esta estrategia de mirar ya a futuro –explican altos responsables de Sanidad- se encuadra la orden de SND/404/2020, publicada este martes en el BOE y que obligará a partir de ahora a las comunidades autónomas a dar una información mucho más pormenorizada no solo de los casos diagnosticados, sino también de los sospechosos. Las consejerías, además, tendrán que especificar semanalmente el número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica (técnicos salud pública, epidemiológicos, enfermería de salud pública, otro personal técnico) dedicados a la respuesta de la Covid-19 en relación al número de casos diarios detectados y a la población de referencia.

En esencia, el CCAES, según explicaron hoy responsables del Gobierno, ha dado órdenes para empezar a construir los «pilares» donde se asentará el nuevo sistema de detección y respuesta temprana de casos de (ubicado en atención primaria)_sobre el que Sanidad va a hacer descansar toda su estrategia para evitar en los próximos meses posibles rebrotes y, sobre todo, mantener bajo control la transmisión hasta que haya una vacuna o un tratamiento efectivo contra el patógeno.

«Tener cero casos va a ser muy complicado», reconoció hoy Fernando Simón, al tiempo que insistió en que «lo importante» en los meses que se avecinan va ser la «capacidad de detección precoz del sistema».

La red de las comunidades autómomas de detección temprana va a tener un papel básico también porque, tal y como desveló este martes el jefe de Emergencias Sanitarias, muchos de los test rápidos que detectan anticuerpos que se estaban usando hasta ahora «no son suficientemente específicos» por lo que estarían dando falsos positivos.