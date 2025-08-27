La nueva cúpula de Osakidetza elige a un neurólogo como director de Asistencia Sanitaria

La cúpula de Osakidetza avanza en su renovación, tras la revolución de su organigrama llevada a cabo por el consejero, Alberto Martínez, el pasado ... mes de julio. El consejo de administración del ente público ha nombrado este miércoles al doctor Koldo Berganzo Corrales nuevo director de Asistencia Sanitaria «para dirigir, planificar, coordinar y gestionar la atención sanitaria, tanto de los centros hospitalarios como de la Atención Primaria en el Sistema Vasco de Salud», según ha explicado el Gobierno vasco en un comunicado.

Licenciado en Medicina por la UPV/EHU, en la especialidad de Neurología, Berganzo es doctor en Neurociencia y ha ejercido su actividad como médico en Osakidetza durante más de una década, principalmente en el Hospital Universitario de Cruces. Además, posee un máster en Dirección y Gestión Sanitaria, y desde el año 2021 viene realizando tareas relacionadas con la gestión asistencial, primero como subdirector médico de la OSI Bilbao-Basurto, cargo que desempeñó durante dos años, y después como jefe de Servicio de Análisis de recursos y procesos asistenciales en la Dirección General de Osakidetza, desde el año 2022 hasta 2024.

Desde noviembre del pasado año hasta la actualidad, Berganzo ha ejercido el cargo de Subdirector para la Coordinación de Atención Hospitalaria en la Dirección General de Osakidetza, dentro del equipo de Maite Martínez de Albeniz Zabaleta, anterior DAS y en la actualidad, directora gerente de la OSI Donostialdea desde su nombramiento en el mes de julio.

El nuevo director de Asistencia Sanitaria ha desarrollado también gran parte de su actividad en el campo de la investigación y la docencia, con 27 artículos científicos originales publicados en revistas indexadas y 15 proyectos de investigación y ensayos clínicos. Además, ha formado parte del Comité de docencia y acreditación de la Sociedad Española de Neurología (2014-2020) y de la Comisión de Ética y Deontología Médica del Colegio de Médicos de Bizkaia (2019-2024), entre otros. Berganzo colabora como neurólogo asesor con la Asociación de Parkinson de Bizkaia (Asparbi) desde hace varios años.

Con este nuevo nombramiento en el equipo que lidera la nueva Directora General, Lore Bilbao, Osakidetza «refuerza su compromiso con el avance del sistema sanitario, incorporando a líderes que impulsan proyectos innovadores de impacto de país y que abren nuevas oportunidades de desarrollo para la sanidad vasca», señala el comunicado. Así, el Departamento de Salud y Osakidetza «apuestan por un equipo multidisciplinar para afrontar la modernización organizativa y tecnológica, en línea con las conclusiones acordadas en el Pacto Vasco de Salud, y responder a los retos de envejecimiento demográfico y globalización que afronta la sociedad vasca».