El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Koldo Berganzo, en una imagen distribuida por Osakidetza. E. C.

La nueva cúpula de Osakidetza elige a un neurólogo como director de Asistencia Sanitaria

El doctor Koldo Berganzo ha sido nombrado este martes por el consejo de administración del ente público

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:40

La cúpula de Osakidetza avanza en su renovación, tras la revolución de su organigrama llevada a cabo por el consejero, Alberto Martínez, el pasado ... mes de julio. El consejo de administración del ente público ha nombrado este miércoles al doctor Koldo Berganzo Corrales nuevo director de Asistencia Sanitaria «para dirigir, planificar, coordinar y gestionar la atención sanitaria, tanto de los centros hospitalarios como de la Atención Primaria en el Sistema Vasco de Salud», según ha explicado el Gobierno vasco en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  6. 6 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  7. 7 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  8. 8

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La nueva cúpula de Osakidetza elige a un neurólogo como director de Asistencia Sanitaria

La nueva cúpula de Osakidetza elige a un neurólogo como director de Asistencia Sanitaria