Muere un hombre de 72 años con cáncer terminal que tenía listeriosis Carne mechada. Se elevan a 186 los casos de afectados por este brote en Andalucía, con 99 hospitalizados COLPISA Viernes, 23 agosto 2019, 14:30

Un hombre de 72 años con cáncer de páncreas metastásico en fase terminal ha fallecido en Andalucía tras ingresar el pasado 10 de agosto con fiebre alta y dar positivo, además, en contagio por listeria. Así lo ha confirmado este viernes el portavoz andaluz de la Consejería de Salud y Familias por el brote de listeriosis, José Miguel Cisneros.

Ha aclarado, no obstante, que hasta que no se realicen los análisis moleculares no se podrá dirimir si la listeria ha contribuido a acelerar la muerte de este paciente. «Desde un punto de vista epidemiológico no consta la ingesta del producto», ha incidido.

Se trata, en todo caso, de la segunda víctima en Andalucía a la que se la detectó esta bacteria en la sangre, tras la anciana de 90 años que falleció el pasado martes en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, donde ingresó tras comer carne mechada de la marca 'La Mechá', origen de este brote.

Cisneros ha explicado en conferencia de prensa que el número de afectados por este brote provocado ha subido a 186, de los que 99 están hospitalizados, entre ellos 31 embarazadas. Asegura que a lo largo de la semana que viene se registrará una «breve caída» de los casos porque ya habrá caducado el período de incubación.

Estos datos corresponden a las 20:00 horas del jueves, y reflejan un aumento de 17 personas ingresadas, la mayoría en Sevilla. En la UCI continúan cuatro pacientes y no se han detectado nuevas hospitalizaciones de neonatos.

Contaminación en el lomo al Jerez y a la pimienta

Por otro lado, los análisis «preliminares» realizados a todos los productos de la empresa Magrudis de Sevilla, donde se originó el brote de listeriosis, han dado positivo a esta bacteria en las especialidades de lomo al Jerez y lomo a la pimienta.

El delegado de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha explicado en rueda de prensa que estos análisis se han realizado el 20 de agosto y aún no son definitivos, por lo que ha pedido prudencia hasta que no concluyan todas las pruebas analíticas.

Tanto Flores como el subdirector general de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Peinado, han informado también de que se ha inmovilizado «de manera cautelar» una «pequeña cantidad» de carne de la empresa Magrudis que se había comercializado como marca blanca por una empresa de la localidad sevillana de Brenes.