Imagen archiva a esta información de una unidad de cuidados respiratorios. Rafa Gutiérrez

La mortalidad por enfermedades respiratorias se dispara un 23,1% en Euskadi

En el primer trimestre del año han fallecido más de nueve personas al día por esta causa, 847

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:41

Las enfermedades respiratorias, pese a no ser las que más defunciones provocan en Euskadi, se han convertido en las dolencias que más están incrementando la ... mortalidad. Si en 2024 los fallecimientos por estas causas se dispararon un 13% con respecto a 2023, estando detrás de en torno a cinco defunciones cada día, en los primeros tres meses de 2025 han aumentado un 23,1% y ya provocan nueve decesos al día.

