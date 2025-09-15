La mortalidad por enfermedades respiratorias se dispara un 23,1% en Euskadi

Las enfermedades respiratorias, pese a no ser las que más defunciones provocan en Euskadi, se han convertido en las dolencias que más están incrementando la ... mortalidad. Si en 2024 los fallecimientos por estas causas se dispararon un 13% con respecto a 2023, estando detrás de en torno a cinco defunciones cada día, en los primeros tres meses de 2025 han aumentado un 23,1% y ya provocan nueve decesos al día.

Según la estadística hecha pública este lunes por el Eustat, que analiza los óbitos entre enero y marzo, en esos noventa días perecieron 847 vascos por alguna complicación en el sistema respiratorio. Justo un año antes, la cifra se situaba en 688. Son estas dolencias las protagonistas del ligero incremento de mortalidad general en los tres primeros meses del año, en los que los fallecimientos se incrementaron un 1% con respecto a las mismas fechas de 2024.

En Euskadi, en el arranque de este ejercicio, han muerto 6.300 personas. Detrás de esas cifras están sobre todo tumores (1.529) y enfermedades del sistema circulatorio (1.560). Los primeros, en todo caso, han registrado un descenso interanual del 2,7% y los segundos, una bajada del 3,6%. Tras estas causas y las enfermedades respiratorias se encuentran los decesos por problemas vinculados al sistema nervioso (374), que han disminuido un 11%, y los del sistema digestivo (301), que han crecido un 13,6%.

Detrás del peso que están ganando las dolencias respiratorias en la mortalidad, hay varios factores. Los expertos apuntan al tabaco, a la contaminación y, en general, a las exposiciones ambientales, toda vez que el aparato respiratorio es un sistema que está en contacto directo con el exterior. El envejecimiento poblacional podría ser otra de las cuestiones que está detrás del incremento, ya que las personas mayores son más vulnerables a estas enfermedades. Aunque los datos no están desglosados por edad y tipo de dolencia, sí que es cierto que, de las 6.300 muertes que se produjeron en Euskadi, 4.248 correspondieron a mayores de 80 años.