«El 70% de los MIR que forma Euskadi es de otra comunidad y es difícil retenerlos»

Euskadi tiene un problema de carencia de médicos. Una situación que afecta sobre todo a algunas especialidades médicas como son las de Familia o Pediatría. De ahí la necesidad de incorporar nuevos facultativos. Pero ahí el País Vasco se ha encontrado con otro problema. Tiene serias dificultades para retener a una parte importante de los médicos que realizan su residencia en Osakidetza. Gran parte de ellos provienen de otras comunidades autónomas y deciden regresar a su tierra natal para ejercer en ella cuando completan su adiestramiento.

Así lo indicó ayer en consejero de Salud. «El 70% de los residentes que se forman en Euskadi son de otra comunidad autónoma. Y eso, aunque intentamos ser atractivos, hace que sea un elemento de dificultad para el arraigo», reconoció Alberto Martínez. El consejero realizó estas declaraciones horas después de que se conociese que un tercio de los 106 MIR que han finalizado la residencia de Familia este junio no se encuentra a estas alturas inscrito en las listas de contratación de Osakidetza.De este algo más de un centenar de nuevos médicos de cabecera 39 sí pasan consulta a día de hoy en los ambulatorios vascos, mientras que otros 29 han decidido ejercer en las Urgencias de los hospitales vascos, en Hospitalización a Domicilio y en las ambulancias.

Martínez dijo que en Osakidetza «estaríamos encantados que vengan de cualquier sitio (médicos a formarse en Euskadi) si la idea es quedarse aquí a trabajar». Sin embargo «lo que vemos es que hay una resistencia inicial a permanecer (en Osakidetza), porque cada uno le tira a su tierra y quiere volver a su sitio». Es por ello que el consejero insiste en la importancia de la formación en proximidad. Y para ello entiende que el hecho de que el euskera sea valorado dentro de la convocatoria MIR puede ayudar a que los estudiantes vascos de Medicina se especialicen en el País Vasco. «Hemos pedido al ministerio, y está previsto en la ley, que se pondere el conocimiento de euskera para favorecer que los estudiantes de Medicina de aquí, puedan hacer el MIR en Euskadi porque Osakidetza les necesita», reiteró. Por el momento la demanda ha sido rechazada por Sanidad al entender que supondría una ventaja para los euskaldunes con respecto al resto de aspirantes.

Este es uno de los motivos por los que Euskadi ha decidido no asistir a las reuniones del Consejo Interterritorial. El otro es por el fondo de compensación entre comunidades por los gastos sanitarios que sus residentes realizan en otras regiones durante sus vacaciones y estancias en estos territorios.El País Vasco aporta 169 de los 312 millones de este fondo. Martínez ha reclamado también sin éxito a la ministra que se modifique la forma de calcular esas cantidades para que no resulte tan lesiva para Euskadi.

El consejero realizó ayer estas declaraciones en el transcurso de unas jornadas dedicadas a la investigación oncológica. Allí anunció la creación de una plataforma que permitirá a los pacientes vascos con cáncer inscribirse en los diferentes ensayos clínicos en los que participe Osakidetza, con independencia de en qué hospital se les esté tratando. De esta manera, apunta Salud, además de aumentar el número de participantes en estos estudios, se garantizará la igualdad de oportunidades de los enfermos a la hora de acceder a terapias innovadoras que se prueban en los ensayos.

Huelga de médicos mañana viernes contra el estatuto de Sanidad Mañana viernes está convocada una huelga de médicos para mostrar su desacuerdo con el Ministerio de Sanidad, al entender que la reforma prevista del Estatuto Marco perjudica a la profesión médica. Insisten en la necesidad de un marco propio que recoja aspectos como la regulación de la jornada única. Piden que cada minuto compute para la jubilación y que todo lo que supere ese tiempo sea voluntario. También reclaman regular las guardias localizadas y que los descansos tras guardia computen como tiempo de trabajo.