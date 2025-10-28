El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los menores procedentes de Gaza que reciben ya asistencia sanitaria en Euskadi se encuentran en situación clínica estable

Los pacientes están distribuidos entre el Hospital de Cruces, Basurto y el de Donostia

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Martes, 28 de octubre 2025, 15:09

Los cinco menores procedentes de Gaza que han llegado a Euskadi para recibir asistencia médica en Osakidetza se encuentran «en una situación clínica estable», según ... ha informado el Departamento de Salud en una nota de prensa. Acompañados de sus familias, los atendidos se reparten entre Cruces (2), el Hospital de Donostia (2) y, «por primera vez», en Basurto.

