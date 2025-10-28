Los menores procedentes de Gaza que reciben ya asistencia sanitaria en Euskadi se encuentran en situación clínica estable

Los cinco menores procedentes de Gaza que han llegado a Euskadi para recibir asistencia médica en Osakidetza se encuentran «en una situación clínica estable», según ... ha informado el Departamento de Salud en una nota de prensa. Acompañados de sus familias, los atendidos se reparten entre Cruces (2), el Hospital de Donostia (2) y, «por primera vez», en Basurto.

Los gazatíes tienen entre 5 meses y nueve años y presentan patologías de diferente índole: traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales, enfermedades hematológicas, entre otros. «A lo largo de los próximos días, se realizarán más pruebas para definir el tratamiento».

La Jefa de la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría de la OSI Donostialdea, Cristina Calvo, y el pediatra de hospitalización en dicha OSI, Unai Hernández Dorronsoro, han explicado que los pacientes que están atendiendo en Donostia llegaron este lunes al centro. «Son dos hermanos de 3 y 9 años y se trasladaron a su llegada a Madrid en ambulancia a Donosti para ser atendidos e ingresados debido a las heridas que presentan». Asimismo, ha dado a conocer que otros tres pacientes se están atendiendo en Bizkaia, uno de ellos presenta una cardiopatía congénita y está ingresado en Cruces y los otros dos no han precisado ingreso y este martes mismo están siendo valorados por los equipos de pediatría de Cruces y Basurto.

Lesiones de un bombardeo

Según han explicado los profesionales de pediatría de Osakidetza en la OSI Donostialdea, los pacientes atendidos en la capital guipuzcoana presentan lesiones traumáticas secundarias a un bombardeo, han sido intervenidos en Gaza de urgencia y acuden para continuar tratamiento de las lesiones y sus secuelas. Inicialmente, este lunes, al ingreso en Urgencias de Pediatría, se han realizado las pruebas complementarias para estudiar bien las lesiones que presentan y se ha continuado con el tratamiento que precisan. Han sido valorados de forma multidisciplinar y se continuará seguimiento y tratamiento por múltiples especialidades pediátricas, por el equipo de ortopedia y rehabilitación infantil y por el equipo de psiquiatría infanto-juvenil.

El Hospital Universitario Cruces ha recibido a dos pacientes, uno de ellos un bebé con una cardiopatía, que está estable y pendiente de confirmar estudio definitivo y decisión quirúrgica. La segunda es una niña de cuatro años que está en estudio y seguimiento ambulatorio para descartar problema hepático y pendiente de resultados de pruebas complementarias.

En el marco del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), auspiciado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea y por la OMS, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza llevan meses colaborando y trabajando para ayudar con la evacuación de estos niños palestinos de la franza de Gaza.

Con la llegada de estos 5 menores, ya son 27 las personas gazatíes atendidas en Euskadi. Esta es la cuarta evacuación en la que participan el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, junto con la OMS y el Ministerio. El 25 de julio de 2024 fueron atendidos en los hospitales de Cruces y Donostia nueve menores y una madre con patologías graves derivadas de la guerra; el 4 de abril de 2025 llegaron otros cinco menores con enfermedades oncológicas, que recibieron tratamiento en ambos hospitales; y el 31 de julio Osakidetza atendió a otros 7 menores. Se trata de un gesto de la solidaridad de Euskadi tanto para la acogida como para la asistencia sanitaria, y la colaboración de todas las instituciones para que la atención a estas personas sea posible.