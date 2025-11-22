El mejor suplemento para combatir el insomnio relacionado con la ansiedad y dormir a pierna suelta Cuando este problema es puntual, ciertos suplementos pueden convertirse en una ayuda eficaz para dormir mejor

Marina León Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:09 Comenta Compartir

Entre los diferentes síntomas que provoca la ansiedad, uno de los más comunes es el insomnio. Cuando llega la noche, conciliar el sueño se convierte en misión imposible. «El descanso nocturno es esencial para mantener el equilibrio del organismo, y que su alteración puede repercutir en el estado de ánimo y la concentración», detallan los expertos.

Cuando este problema es puntual, ciertos suplementos naturales pueden convertirse en una ayuda eficaz para dormir mejor. Desde la Clínica CISNe hablan en primer lugar de la melatonina, una hormona que el cuerpo produce de manera natural para regular el ciclo de sueño. Este suplemento se utiliza «para tratar trastornos del sueño, especialmente cuando el reloj biológico se ve alterado, como en los casos de jet lag o el trabajo nocturno», detallan. «Puede ayudar a ajustar el ritmo circadiano y facilitar el inicio del sueño, especialmente en personas con dificultad para quedarse dormidas», añaden.

Un clásico en muchos hogares es la valeriana, conocida por sus propiedades relajantes. «Los estudios sugieren que los suplementos de valeriana pueden mejorar la calidad del sueño al reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño y aumentar el tiempo de sueño profundo», indican.

Otro gran aliado es el magnesio, un mineral esencial para numerosas funciones del cuerpo, incluida la regulación del sistema nervioso. La L-teanina es un aminoácido que se encuentra en el té verde y «es eficaz para reducir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño sin causar somnolencia durante el día», puntualizan. Por último, recuerdan que, aunque estos elementos pueden ser una ayuda, «no son una solución milagrosa ni sirven para todas las personas».

Temas

salud

Audiencias