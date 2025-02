Esta es la mejor hora del día para hacer deporte, según la ciencia

Marina León Martes, 4 de febrero 2025, 13:26 Compartir

El momento del día que cada persona elige para entrenar puede variar en función de diversos factores. Desde los horarios de estudios y trabajo, la conciliación familiar o simplemente los huecos libres que cada uno tiene para salir a correr, ir al gimnasio o, en definitiva, moverse. Aquí las opiniones están muy divididas. Están quienes no pueden comenzar bien el día sin practicar deporte o aquellos que prefieren reservar ese momento para el final del día y así dormir mejor.

Pero ¿cuál es la mejor hora del día para hacer deporte? La cardióloga Magdalena Perelló afirma que algunas investigaciones «indican que el cuerpo tiene picos de rendimiento en distintas horas del día, dependiendo de tu tipo de entrenamiento y metabolismo». Una investigación de la 'Harvard Medical School' «revela que entrenar por la mañana puede aumentar la consistencia en tu rutina. Aumenta tu metabolismo, disminuye la presión arterial y ayuda a conciliar el sueño por la noche», explica.

Mientras, un estudio de 'The Journal of Strength and Conditioning Research' «señala que las sesiones a mediodía favorecen la fuerza, la flexibilidad y el rendimiento cardiovascular». Quienes prefieren entrenar por las tardes, «liberan el estrés del día. Eso sí, evítalo antes de ir a dormir», añade. Por último, la profesional de la salud lanza una reflexión: «No hay una mejor hora para todos, esto depende de tus objetivos y de tus horarios, pero lo más importante es moverse cada día», concluye.

