¿Es mejor comer antes o después de entrenar? El cardiólogo Aurelio Rojas lo aclara

El mundo del deporte está dividido entre aquellos que necesitan comer algo antes de entrenar para rendir mejor y los que son incapaces de hacer ejercicio con el estómago lleno y prefieren hacerlo en ayunas. En una de sus últimas publicaciones, el cardiólogo Aurelio Rojas ha ofrecido algunas claves sobre si es mejor comer antes o después de entrenar. «Lo que te voy a contar probablemente contradice todo lo que has escuchado», comienza explicando.

«Cuando haces ejercicio tu cuerpo libera una proteína clave llamada Factor de Crecimiento de Fibroblastos 21 (FGF21). Se trata de una señal de reparación de tu cuerpo con increíbles efectos positivos», asegura. Como por ejemplo, la activación de la quema de grasa, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la protección de las células del estrés oxidativo. «Aquí viene el verdadero consejo: si comes justo después de entrenar, especialmente carbohidratos, se pierden parte de los beneficios del entrenamiento para tu salud», detalla el experto. «Tu cuerpo pasa de modo reparar a almacenar», añade.

«Si tu entrenamiento es largo e intenso, comer antes puede ser necesario. Pero para la mayoría de personas lo ideal es esperar entre 45 y 60 minutos», aclara. Para los deportistas que prefieren comer algo antes de hacer ejercicio, Rojas propone opciones como yogur o kéfir natural con semillas o fruta baja en azúcar (arándanos, manzana, frutos rojos), un plátano con un puñado de nueces o almendras o pan integral con aguacate o jamón. Además de café o té verde.

Después de entrenar «sí conviene reponer nutrientes de forma equilibrada», detalla. Si el entrenamiento ha sido de fuerza, el cardiólogo plantea alternativas como una tortilla o arroz o boniato con pescado azul (salmón, caballa, sardina). Si se ha practicado cardio largo, será mejor optar por avena con fruta, ensalada de legumbres o un batido de frutas con yogur.

