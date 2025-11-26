El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

Osakidetza puso en marcha hace en 2024 una iniciativa ambiciosa con la que trataba de cubrir aquellos puestos médicos en Atención Primaria que llevaban años ... vacantes, bien por ubicarse en entornos rurales, estar en Puntos de Atención Continuada (PAC) o corresponder a turnos de tarde en ambulatorios urbanos. La llamó OPE de difícil cobertura y se inspiraba en una oposición que se llevó a cabo años atrás en Galicia con buenos resultados. Sin embargo en Euskadi esta oferta pública de empleo no ha logrado el objetivo esperado. El 45% de los facultativos que se hicieron con esas plazas han renunciado a ellas o han solicitado una excedencia tras tomar posesión del puesto.

En total en esta OPE se ofertaron 169 plazas para médicos de familia, pediatras, psiquiatras y psiquiatras infantiles. Finalmente se adjudicaron 167 –quedaron vacantes dos de psiquiatría infantil– entre septiembre y octubre de este mismo año, pero 75 puestos se han quedado sin cobertura después de que sus nuevos titulares decidiesen no ocuparlos días o semanas después de haber tomado posesión de estos destinos.

Estos datos figuran en un informe remitido por el Departamento de Salud al Parlamento vasco a petición de la popular Laura Garrido. En este documento se especifica también que Osakidetza aún no tira la toalla y está intentado adjudicar de nuevo las 77 plazas que han quedado vacantes. Para ello ha puesto en marcha un proceso de resultas, por el cual ofrece esos puestos otros aspirantes que obtuvieron una menor puntuación en la OPE de difícil cobertura. Aquella oposición fue publicitada tanto en Euskadi como en otras comunidades autónomas y a ella se presentaron se presentaron más de 800 facultativos.

Fuentes del Departamento de Salud subrayan que esta oferta pública de empleo, pese a no incluir examen y valorarse solo la experiencia y los méritos de los aspirantes, ha demostrado que «es muy complicado» cubrir esas plazas que llevan años vacantes al no resultar atractivas para los facultativos, ya sea por su ubicación geográfica o por su horario. Aún así en la consejería quieren ver el vaso medio lleno y destacan que esta OPE ha logrado cubrir el 55% de los puestos que salieron a concurso y que llevaban mucho tiempo sin estar ocupados.

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) se ha mostrado crítico en los últimos meses con el Departamento de Salud por la manera en la que se ha desarrollado y ejecutado esta convocatoria, cuyas bases Osakidetza había firmado con el propio SME. La central ha presentado ya una reclamación a nivel interno por esta OPE y no descarta iniciar la vía judicial. Entre los aspectos que se pactaron y que Salud finalmente no incluyó estaba el que los adjudicatarios estuvieran un tiempo mínimo de permanencia en el destino, así como fijar unos incentivos para que el desplazamiento de estos profesionales hasta su puesto contabilizase como jornada laboral. Al final solo se incluye como tiempo de trabajo los minutos por encima de la media hora de tránsito, desde el domicilio del facultativo hasta su ambulatorio.

Nueva convocatoria en 2026

El Departamento de Salud tiene previsto activar en 2026 una nueva OPE para puestos de difícil cobertura. En esta futura convocatoria se espera subsanar los defectos que se hayan podido detectar en el primer proceso para hacer estos puestos más atractivos y lograr que no sigan vacantes. Una de las cuestiones que se va a corregir es la de la pertenencia. Osakidetza va a exigir a los facultativos que tomen posesión de estos destinos «mantenerse» en ellos durante un «mínimo de dos años». También quiere ampliar esta nueva convocatoria a puestos de especialidades hospitalarias para no limitarla a la Atención Primaria y Psiquiatría.

Desde el PP la parlamentaria Laura Garrido afea al Gobierno vasco que «vendiese esta OPE como la solución a las zonas con déficit de profesionales, cuando los resultados han demostrado que no ha sido efectiva para paliar esta situación en su plenitud».