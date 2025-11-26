El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Algunos de los puestos de la OPE de difícil cobertura corresponden a plazas de turno de tarde en ambulatorios de zonas urbanas. MANU CECILIO

El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

La OPE de difícil cobertura pincha al quedar vacantes 77 de los 169 puestos ofertados por Osakidetza

Terry Basterra

Terry Basterra

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:51

Osakidetza puso en marcha hace en 2024 una iniciativa ambiciosa con la que trataba de cubrir aquellos puestos médicos en Atención Primaria que llevaban años ... vacantes, bien por ubicarse en entornos rurales, estar en Puntos de Atención Continuada (PAC) o corresponder a turnos de tarde en ambulatorios urbanos. La llamó OPE de difícil cobertura y se inspiraba en una oposición que se llevó a cabo años atrás en Galicia con buenos resultados. Sin embargo en Euskadi esta oferta pública de empleo no ha logrado el objetivo esperado. El 45% de los facultativos que se hicieron con esas plazas han renunciado a ellas o han solicitado una excedencia tras tomar posesión del puesto.

