¿Llevas una vida sana? Compruébalo con este test

Enrique García Huete visualiza la esfera social como círculos concéntricos. «En el centro estoy yo, en el primer círculo está la gente de confianza a la que veo con frecuencia y a la que puedo contarle mis éxitos y mis fracasos. En el segundo, la gente habitual pero con la que no tengo tanta confianza como con los primeros. Luego, los conocidos, la gente del trabajo… con los que no comparto demasiado. Y, en último lugar, la gente con la que me relaciono sin darme cuenta: el camarero del bar, la panadera…». Advierte el especialista que para una vida social sana deben estar llenos esos círculos, especialmente, los más cercanos. «Hoy hay mucha soledad no deseada. Gente que no es que no tenga con quién salir, sino que está enferma y no tiene ni a quién llamar para que le traiga un caldo, aunque el caldo sea lo de menos».