Jon Guajardo, exdirector de la OSI de Galdakao, es nombrado gerente del Servicio Navarro de Salud

El bilbaíno Jon Guajardo, quien durante 11 años fue el máximo responsable de la OSI de Barrualde-Galdakao, inicia una nueva andadura profesional. Lo hará ... al frente de Osasunbidea, el Servicio Navarro de Salud. El Gobierno foral hizo ayer público su nombramiento como gerente de esta organización, en sustitución de Alfredo Martínez, cuyo cese se conoció hace unos días.

Entonces el consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, dijo que, con la llegada «del ecuador de la legislatura, toca afrontar la segunda mitad dándole un impulso más al Servicio Navarro de Salud». La persona elegida para darle ese empuje es un veterano de la gestión sanitaria en Osakidetza. Antes de ser el director de la organización sanitaria más extensa de Bizkaia, fue el máximo responsable del hospital de Zumarraga y ocupó diferentes cargos de responsabilidad en Basurto.

Médico de familia de formación es en la Atención Primaria donde Guajardo se va a encontrar uno de los principales conflictos a resolver. La Sociedad Navarra de Médicos Generales y de Familia y la Sociedad de Médicos de Atención Primaria en Navarra emitieron ayer un comunicado conjunto en el que rechazaban el borrador de la reforma de la atención continuada y urgente rural en Navarra, el equivalente a los PAC en Euskadi. Según indicaron, está previsto el «cierre de 11 puntos», que asisten a «200 pueblos».