Investigadoras vascas fabrican vasos sanguíneos artificiales a partir de gelatina y arteria de cerdo

Disponer de una réplica 'exacta' de nuestras arterias para poder testar con seguridad tratamientos en pacientes con enfermedad cardiovascular. Se está aún lejos del eureka, ... pero el primer paso está dado. Investigadoras vascas han conseguido fabricar, mediante bioimpresión 3D, un modelo de vaso sanguíneo con cilindros concéntricos que imita las diferentes capas de una arteria en el que introducir células iguales a las que tenemos en nuestro cuerpo. Para ello, han utilizado gelatina metacrilada y arteria pulmonar de cerdo.

La investigadora Ikerbasque Dorleta Jimenez de Aberasturi lidera el equipo que ha logrado recrear esta parte tan compleja de nuestro organismo. «Uno de los retos en este campo es encontrar materiales que puedan usarse para imprimir, además de tener propiedades óptimas para que las células sobrevivan», ha señalado. Otro escollo a superar era construir una estructura estable «que no colapsara antes de solidificarse» y que los materiales empleados y que forman las diferentes capas de esta estructura «quedaran unidos, algo que se ha conseguido pese a la dificultad de 'copiar' las capas de las arterias», ha puesto en valor Malou Henriksen, de CIC biomaGUNE.

Desarrollar estos vasos sanguíneos artificiales supone un avance significativo en el campo de la bioimpresión 3D, «ya que los tejidos del cuerpo están irrigados por vasos que les proporcionan oxígeno y nutrientes, por lo que es importante desarrollar nuevos métodos para fabricarlos. Cuanto más realistas sean los modelos de órganos y tejidos, mejor se podrán entender las causas de diferentes enfermedades, estudiar la eficacia de nuevos compuestos con potencial terapéutico o incluso utilizarlos como injertos».

Nanopartículas de oro

Además de recrear la estructura de los vasos sanguíneos en 3D, las investigadoras han sido capaces de diseñar e imprimir «una válvula que se puede abrir y cerrar aplicándole un estímulo externo, similar a las que hay en el corazón». Logro que da pie a que pueda imprimirse «una válvula, una arteria o una vena copiando la imagen de la de un paciente real». Sobre este segundo hallazgo, la doctora Jimenez de Aberasturi ha advertido que «recrear el tipo de fuerzas mecánicas a las que se ven sometidos los vasos sanguíneos por cambios de presión sanguínea es muy difícil, pero estos cambios son relevantes si queremos obtener respuestas realistas en las células». Para recrearlo han utilizado nanopartículas de oro, «que tienen una capacidad especial de interactuar con la luz de forma muy intensa y controlada».

Respecto a los materiales usados para imprimir los vasos sanguíneos, Malou Henriksen explica que la gelatina metacrilada «es un material blando hecho a partir de gelatina que se modifica químicamente para que pueda volverse sólida al exponerla a la luz. Es muy útil para bioimpresión, ya que es compatible con células y se puede modificar su viscosidad». A esta gelatina se le ha añadido matriz extracelular -«el 'andamiaje' microscópico que hay entre células y que da sostén a los tejidos corporales»- obtenida a partir de arteria pulmonar de cerdo. «Biológicamente es un animal que no está tan lejos del humano y el tamaño de sus órganos, por ejemplo, el corazón, es similar al nuestro».