Una de las investigadoras del equipo. CIC biomaGUNE

Investigadoras vascas fabrican vasos sanguíneos artificiales a partir de gelatina y arteria de cerdo

La finalidad es poder testar en estas arterias en 3D tratamientos para pacientes con enfermedad cardiovascular

Yolanda Veiga

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:13

Disponer de una réplica 'exacta' de nuestras arterias para poder testar con seguridad tratamientos en pacientes con enfermedad cardiovascular. Se está aún lejos del eureka, ... pero el primer paso está dado. Investigadoras vascas han conseguido fabricar, mediante bioimpresión 3D, un modelo de vaso sanguíneo con cilindros concéntricos que imita las diferentes capas de una arteria en el que introducir células iguales a las que tenemos en nuestro cuerpo. Para ello, han utilizado gelatina metacrilada y arteria pulmonar de cerdo.

