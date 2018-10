8 factores a tener en cuenta al contratar un seguro de salud

Encontrar la mejor opción entre los seguros de salud existentes no es tarea fácil. Debemos tener en cuenta diferentes aspectos para asegurarnos que contratamos aquel que más nos conviene. Martes, 16 octubre 2018, 17:29

El seguro médico ocupa un creciente protagonismo en nuestra sociedad como garantía complementaria que aporta a muchas familias prestaciones sanitarias adicionales con un grado de cobertura, flexibilidad, cercanía e inmediatez que, referidos a la salud, pueden resultar cruciales. Encontrar la mejor opción entre los diferentes seguros de salud existentes en el mercado no siempre, es sin embargo, tarea fácil. Por eso, si no queremos equivocarnos, es conveniente analizar de forma previa los aspectos más relevantes que están detrás de un seguro de estas características y la confianza que nos merece la atención, profesionales, prestaciones, calidad y cobertura de la oferta que vayamos a contratar. Te damos ocho claves para ello.

1.- Un seguro que te acompañe a lo largo de la vida

Cuando juzgues la capacidad de servicio o de evolución de tu seguro, no lo veas todo en relación con las necesidades de atención sanitaria que tienes ahora. Tu vida será larga, y es importante que tu seguro sea capaz de responder a las necesidades que vayan surgiendo en cada una de las etapas que vayas afrontando, sin que por ello se reduzcan las prestaciones a percibir.

2.- La confianza de estar en buenas manos

La experiencia de los profesionales y de la propia aseguradora a la que vas a contratar tu seguro médico privado son determinantes y deben generarte la mayor confianza, pues les estás confiando lo más importante, tu salud y la de los tuyos.

IMQ, aseguradora líder en Euskadi, cuenta a este respecto con 84 años de experiencia y el aval que le aporta el alto grado de fidelidad de sus clientes, con una permanencia media de entre 15-20 años como asegurados, así como con una gran predisposición a la recomendación a familiares y amigos por parte de quienes disfrutan de sus servicios. Los clientes de IMQ recomiendan a esta aseguradora el doble que otros clientes a la suya y en 2017 fue distinguida por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) como la compañía con el seguro de salud más satisfactorio de cuantos se ofrecen no ya solo en el País Vasco, sino también en el ámbito estatal.

3.- Analiza las coberturas antes de contratar

Infórmate de las coberturas y especialidades incluidas en el contrato que te ofrecen. No tengas miedo de preguntar y plantear supuestos imaginarios. Infórmate bien sobre la oferta de servicios en las coberturas más comunes (urgencias, alumbramientos, etc.) Pregunta por los plazos de atención, por los centros hospitalarios disponibles en tu ciudad o en tu zona. No compres a ciegas.

La cobertura de los seguros médicos de IMQ está pensada para apoyar a sus clientes en todo momento y muy especialmente cuando más se necesita. Así, por ejemplo, los periodos de carencia (tiempo que ha de transcurrir desde el alta en el seguro médico hasta que se pueden utilizar determinados servicios) son menores que en otras compañías y las concertaciones de servicios con los profesionales de su cuadro médico y con los centros son completas frente a conciertos parciales de otras aseguradoras que obligan a desplazarse fuera de País Vasco para recibir asistencia sanitaria en algunos supuestos.

4.- Analiza los cuadros médicos…

Compara, por otra parte, la oferta y libertad de elección entre sus profesionales médicos que te ofrece cada aseguradora. Valora cuántos profesionales pone a tu disposición en cada especialidad, cuáles están más cerca de tu domicilio o pueden atenderte en tu localidad, así como el nivel, prestigio y carácter referente de los mismos.

Dentro del País Vasco, IMQ te ofrece, en este sentido, el mayor cuadro médico de la sanidad privada con más de 2.400 consultas médicas de profesionales de prestigio y libertad de elección real entre ellos para que seas tú quien determine el profesional que deseas que te atienda.

5.- … Y a qué centros sanitarios te da acceso

La rapidez en la atención es uno de los factores que más pesan a la hora de contratar un seguro médico privado. Es importante valorar a este respecto si también se ponen a tu disposición una amplia oferta de centros médicos que garanticen una rápida solución a tus necesidades.

En el País Vasco IMQ es la aseguradora que pone a tu disposición no solo la mayor red de clínicas y centros propios, sino también los que cuentan con más certificaciones de calidad y seguridad del paciente. Destacan entre ellos la clínica IMQ Zorrotzaurre, primer centro sanitario de la CAV acreditado por la JointComission Internacional, la acreditación de calidad más prestigiosa del mundo a nivel sanitario, junto con la clínica IMQ Virgen Blanca acreditada también con la DIAS europea y que forman una unidad funcional en la que ambas infraestructuras se complementan en cuanto a cartera de servicios compartiendo un mismo modelo organizativo y de gestión basado en el compromiso de sus profesionales con una atención humana, personalizada y eficiente.

Todo ello, sin olvidar otras instalaciones referentes que prestan asistencia multiespecialidad ambulatoria en cada uno de los tres territorios, clínicas dentales, de rehabilitación, de medicina deportiva, de podología, residencias para mayores, servicios de prevención, psiquiátricos y clínicos, así como oficinas repartidas por toda la CAV con amplio horario de atención presencial además de un call center gratuito local las 24 horas del día, los 365 días del año para cualquier urgencia. Todo ello dentro de un grupo empresarial como el de IMQ que cuenta con más de 354.000 clientes y que, como parte del tejido empresarial vasco, contribuye al desarrollo de nuestra comunidad con una importante aportación al PIB, al empleo, al avance tecnológico y a la sostenibilidad del sistema sanitario.

6.- Comprueba cuál es la cobertura nacional e internacional

El seguro médico es tu garantía frente a los problemas de salud que puedan surgir en tu día a día, pero también debe darte cobertura en tus desplazamientos, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Con los seguros de salud de IMQ cuentas con asistencia médica tanto en España como en el ámbito internacional con más de 43.000 médicos y 1.150 centros referentes.

7. Servicios adicionales de valor

El seguro médico de IMQ aporta, además, otras muchas prestaciones adicionales bien a través de la póliza contratada o mediante franquicias, que otras compañías no pueden hoy facilitar:

• Atención telefónica gratuita a través del número 900 81 81 50 tanto para la atención al cliente como para cualquier urgencia que surja.

• Asesor médico personal y atención continuada en sus centros policonsultorios para cuando no es posible contactar en el momento con el profesional sanitario que tengamos asignado.

• Atención domiciliaria de urgencias 24 horas, los 365 días del año.

• Gestor personal: un nuevo concepto de atención que permite contar siempre que se quiera con una persona de confianza que garantice una respuesta ágil y profesional para los trámites relacionados con el seguro médico IMQ.

• Asistente durante el ingreso hospitalario que la aseguradora pone a disposición del paciente en la clínica IMQ Zorrotzaurrre para toda necesidad no sanitaria que le surja mediante la figura del 'chaqueta azul'.

• Servicio digitales avanzados: videoconsulta, historia clínica digital, cita on line, app IMQ, Canales de salud especializados y un largo etcétera.

• Programas de humanización para que la estancia y atención en el hospital resulte lo más llevadera y emocionalmente cercana posible tanto para el paciente como para sus familias…

• Residencias, centros de día, unidades de recuperación funcional, teleasistencia y el asesoramiento personalizado de IMQ Ayuda para aportar a las personas mayores y sus familias apoyo e información profesional sobre todos los servicios que tienen a su disposición en el País Vasco.

• Hospital de día psiquiátrico que complementa una amplia cartera de servicios a la que se añaden centros de día y consultas especializadas para cualquier edad.

8.- Oferta multirramo

Contar con una compañía aseguradora de referencia con la que poder contratar otros seguros adicionales que ayuden también a garantizar otros ámbitos de nuestra actividad diaria es también un elemento de valor importante. IMQ ofrece en este sentido no solo seguros de salud para particulares, autónomos, empresas y actividades deportivas, sino también seguros de decesos, accidentes, asistencia en viaje, hogar y vida dentro de una cartera de servicios que seguirá creciendo para atender las necesidades y demandas de sus clientes.

Todo ello sin olvidar la posibilidad de hacerte reconocimientos médicos deportivos que protejan tu salud y eviten cualquier riesgo en la práctica del deporte.