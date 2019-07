¿A qué edad es aconsejable que los niños tengan móvil?

La importancia del control parental

El buen uso de los móviles en los niños pasa por poner límites. La psicóloga infanto-juvenil de IMQ Amsa, Carla Merino, nos da las claves:

• Limitar el tiempo de exposición. Usar el móvil a edades tempranas puede ser peligroso para su desarrollo social, lo que podría llevar a un empobrecimiento de sus relaciones de amistad y a una disminución en el disfrute del contacto.

• Explicar los peligros de las redes sociales. Como la pedofilia o el cyberbullying. Todo ello ajustado a la edad tanto cronológica como madurativa de cada menor.

• Explicar el concepto de privacidad. La importancia de no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas; no dar datos personales, no indicar nombre, apellidos, dirección ni tampoco edad; no dar nuestra contraseña a nadie; limitar la privacidad del perfil y de las fotos; no publicar fotos o vídeos comprometidas ni propias ni de otros.

• Revisar el aparato periódicamente.

Por último la profesional de IMQ considera «muy importante que padres y madres conozcan, además, que existen aplicaciones de control parental. Estas herramientas limitan las páginas que los menores pueden ojear y también informan sobre todas las visitas que hacen los jóvenes a través de internet. En este sentido podría ser razonable que los padres y madres establezcan con el menor desde el principio unos acuerdos y normas respecto al uso, la supervisión que los padres deben ejercer y el nivel de privacidad que su hijo o hija puede exigir en función de la edad».