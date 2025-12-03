Los hospitales vascos registran 172 ingresos por gripe a las puertas de la Navidad

Osakidetza alertó a finales de octubre que la epidemia de gripe se había anticipado este año casi un mes con respecto a lo habitual en ... temporadas anteriores. A día de hoy, hay 172 personas ingresadas en los hospitales vascos por esta causa, 5 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Son seis veces más que las personas atendidas por influenza el año pasado a principios de diciembre, cuando se registraron 26 ingresos hospitalarios y ninguno de ellos en la UCI.

A las puertas de la Navidad, la incidencia en Euskadi continúa en ascenso y se sitúa ya en 357,87 casos por 100.000 habitantes frente a los 238 casos de la semana anterior. En Bizkaia, la proporción es mayor, 443,08 casos. Pese al aumento de la vacunación, los contagios casi triplican a los registrados el año pasado por esta fecha. La incidencia en el conjunto de los territorios en diciembre de 2024 era de 127,60 casos por 100.000 habitantes. El Servicio Vasco de Salud atiende a la actualidad a 1.534 pacientes con gripe, frente a las 660 de 2024. El nivel de ocupación de las camas en los hospitales está en el 79% y se constata un leve aumento del 4% respecto a la situación de hace dos semanas.

Y no parece que el escenario vaya a mejorar pronto. De hecho, fuentes del Departamento de Salud apuntan que «todo parece indicar que el número de casos seguirá aumentado durante las próximas semanas debido a un contexto de incremento de contagios y previsibles reuniones en las fiestas de Navidad». Ante el adelanto de la circulación del virus, Osakidetza comenzó a administrar la vacuna contra la gripe antes de lo habitual. Hasta este lunes, se han administrado 557.546 dosis frente a la influenza (310.092 en Bizkaia), un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, se han inoculado otras 292.160 frente al COVID-19.

En residencias, la vacunación ha alcanzado cifras muy elevadas: 84% frente a la gripe y 72% frente al COVID-19, con 17.244 y 14.794 dosis administradas respectivamente. Asimismo, se ha incrementado la inmunización en mujeres embarazadas y un 52% se han vacunado. En la población infantil de 6 a 59 meses, se han administrado 25.527 dosis, lo que representa un 38,9% de cobertura. Y en cuanto a los profesionales sanitarios, han sido 13.743 los que han recibido el pinchazo.