Una mujer recibe una dosis de la vacuna contra la gripe. Luis Ángel Gómez

Los hospitales vascos registran 172 ingresos por gripe a las puertas de la Navidad

El nivel de ocupación de las camas en los centros sanitarios es del 79% y las hospitalizaciones son seis veces más que las registradas el año pasado por estas fechas

Alba Peláez

Alba Peláez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:12

Osakidetza alertó a finales de octubre que la epidemia de gripe se había anticipado este año casi un mes con respecto a lo habitual en ... temporadas anteriores. A día de hoy, hay 172 personas ingresadas en los hospitales vascos por esta causa, 5 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Son seis veces más que las personas atendidas por influenza el año pasado a principios de diciembre, cuando se registraron 26 ingresos hospitalarios y ninguno de ellos en la UCI.

