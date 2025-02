El hábito que aconseja la psiquiatra Marian Rojas Estapé para evitar la pérdida de memoria: «Potencia la creatividad y la flexibilidad mental» La conocida especialista madrileña explica que «aprender no es simplemente adquirir conocimientos o habilidades; es un ejercicio que fortalece la memoria, previene el deterioro cognitivo

Con el paso del tiempo, la memoria se ve resentida. El envejecimiento provoca cambios en todas las partes del cuerpo y el cerebro tampoco es ajeno a ellos. Los adultos mayores pueden notar que no recuerdan algunas vivencias, cómo hacer ciertas cosas o que su capacidad de pensar no es la misma. Por ejemplo, tardar más en aprender algo nuevo.

Saber cómo ejercitar la memoria es fundamental para aminorar el deterioro cognitivo que va a asociado a la edad. Marian Rojas Estapé, psiquiatra y experta en crecimiento personal y bienestar, ha ofrecido recientemente una clave para mantener la mente fuerte, que a su juicio es vital para poner freno a la pérdida de memoria: la importancia de aprender cosas nuevas.

La especialista, que esta semana ha visitado 'El Hormiguero', habla sobre la salud mental en su nuevo episodio de su podcast, disponible de manera exclusiva en la plataforma Spotify. La experta comienza lanzando una pregunta que parece sencilla: «¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo?».

Según su opinión basada en investigaciones científicas, es posible hacer algo para retrasar las posibles consecuencias neurodegenerativas provocadas por el avance de la edad. La doctora Rojas Estapé invita a la población a no dejar de aprender. «Te hablo del aprendizaje como prevención de enfermedades neurodegenerativas, como prevención de enfermedades mentales, como la depresión y la ansiedad. Aprender con ilusión qué sucede en el cerebro cuando, da igual la edad, intentas aprender algo desde cero», arguye.

La conocida especialista madrileña explica que «aprender no es simplemente adquirir conocimientos o habilidades; es un ejercicio que fortalece la memoria, previene el deterioro cognitivo y potencia tanto la creatividad como la flexibilidad mental». Asimismo, añade que mantener el hábito de aprender es «útil para cuidar nuestra salud física y mental. Y descubrirás cómo la neuroplasticidad —la capacidad de nuestro cerebro para moldearse y cambiar— se activa con cada nuevo aprendizaje».

Síntomas

El National Institute o Aging, el organismo del Gobierno de Estados Unidos que ofrece información de salud basada en investigaciones y revisada por expertos sobre envejecimiento saludable y las afecciones de salud que ocurren con frecuencia en los adultos mayores, indica en un estudio los síntomas y señales que indican que habría que consultar con un médico incluyen:

- Hacer las mismas preguntas una y otra vez

- Perderse en lugares conocidos

- No poder seguir recetas de cocina o instrucciones

- Confundirse con el tiempo, las personas y los lugares

- No cuidarse de sí mismo: no alimentarse bien, no bañarse o comportarse de manera insegura

La doctora Rojas Estapé resaltó también la importancia de divagar con la mente: «Vivimos en un mundo hiperconectado, lleno de estímulos que nos mantienen ocupados a lo largo del día. Pero, cuando dejamos que nuestra mente divague, que viaje libremente, ocurre algo mágico: exploramos ideas nuevas, ponemos en orden nuestros pensamientos y sentimientos, solucionamos problemas que nos atormentan y damos espacio a nuestra creatividad y a nuestras emociones».

La psiquiatra, especialista en analizar el comportamiento y el cerebro de las personas acumula casi 4 millones de seguidores en Instagram y ha adquirido una gran popularidad con sus vídeos. Además, acaba de publicar su último libro, 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'.