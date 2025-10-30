¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos

Con la llegada del otoño, las lluvias y los primeros fríos regresan también los virus respiratorios. Estas semanas, quien más quien menos, ha tenido que ... echar mano de un paquete de clínex o ha visto como algún familiar, compañera de trabajo o amiga caía enferma víctima de los trancazos propios de esta época del año. ¿Pero cómo sé si lo que tengo es una gripe? Pues bien, hay una serie de síntomas que son más prevalentes en la epidemia actual.

El más frecuente de todos es la tos. El 83% de los infectados por el virus de la influenza muestran estos espasmos. La fiebre es la siguiente manifestación más habitual de esta enfermedad en la temporada actual. La sufren el 77% de los enfermos. Le siguen el malestar general (71%) y la congestión nasal (69%) como presentaciones clínicas más frecuentes del cuerpo tras entrar en contacto con este virus, según se recoge en el último informe publicado por Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA).

En esa memoria se detalla también qué patologías previas influyen más en que la gripe acabe provocando cuadros graves. Las personas con más riesgo de sufrir complicaciones a causa de esta infección vírica son aquellas que padecen, de base, hipertensión arterial. También tienen altas probabilidades de cursar la gripe de forma intensa los afectados por enfermedades respiratorias crónicas, incluidos los asmáticos, los que tienen patologías cardiovasculares, así como los afectados por problemas metabólicos como la diabetes.

Los datos del informe publicado por el SiVIRA, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, también hacen una radiografía de los pacientes que son ingresados a nivel nacional. De cada 100 personas que han sido hospitalizadas esta campaña en el conjunto de España por la gripe, 61 tenían más de 70 años. Pero también se ha internado a niños.El 8% de los ingresados son menores de 4 años. De todos estos pacientes graves a causa de la influenza el 30% habían desarrollado una neumonía, el 8% ha acabado en la UCI y un 3% ha fallecido.

El observatorio refleja algunos de los principales datos clínicos y asistenciales a nivel nacional de una epidemia que se ha adelantado en Bizkaia. El lunes el Departamento de Salud informaba que los ingresos provocados por el virus habían aumentado hasta los 192 desde el inicio de octubre. Son 61 más que los notificados por la consejería la semana anterior. Pero no solo eso. A estas alturas del pasado 2024 el número de ingresos por gripe en Euskadi ascendía solo a 21 personas.

Para responder a este temprano incremento de los contagios Osakidetza ha decidido intentar agilizar la vacunación de la población. Para ello recuperó el pasado viernes el modelo de vacunódromos implantado durante la pandemia. Abrió un centro de inoculación intensiva en La Casilla. Durante el fin de semana la instalación tuvo una gran demanda de usuarios, hasta el punto de que Osakidetza tuvo que doblar el personal de enfermería allí destinado. 4.799 personas pasaron por allí para recibir el suero y se sucedieron las colas en el exterior del pabellón. Pero desde el lunes, una vez pasado el impulso inicial de este dispositivo, el ritmo de vacunación en La Casilla es mucho más pausado y no se ven en su exterior las colas de los tres primeros días.

Esta semana Osakidetza ha decidido también adelantar la apertura de la campaña de inmunización a toda la población general en sus ambulatorios de Bizkaia y Gipuzkoa. Hasta ahora en los centros de salud solo se vacunaba por norma general a la población mayor de 60 años, a los niños menores de 5 años y a las personas incluidas en los diferentes grupos de riesgo, así como a sus familiares y cuidadores.

Covid y VRS

El lehendakari hizo un llamamiento este lunes para que la población vasca se vacune para prevenir las complicaciones que puede provocar esta enfermedad a algunas personas. Según afirmó Imanol Pradales, la epidemia de este año viene «fuerte» y la cepa del virus que está circulando en Euskadi, una evolución de la H3N2 del tipo A, «es dura». De ahí la importancia de aumentar la tasa de vascos que han el suero para estar protegidos. A comienzos de semana solo el 13% de la población estaba ya vacunada. Los expertos sostienen que esta profilaxis, más que para evitar el contagio, es eficaz a la hora de reducir hasta en un 50% el riesgo de sufrir una hospitalización o un ingreso en UCI.

El informe de SiVIRA detalla a su vez cuáles son los síntomas más frecuentes de las otras dos infecciones respiratorias que más inquietan a los servicios sanitarios, como son el covid y el virus respiratorio sincitial (VRS). Buena parte de estas manifestaciones clínicas son comunes, pero no se dan con la misma prevalencia. En el caso del VRS la más habitual es la fiebre. Se da en el 83% de los casos; mientras que dos de cada tres afectados presentan malestar general, la tos y los mocos. En el caso del coronavirus una de sus presentaciones clínicas más características de la actualidad es el dolor de garganta. También cursa con tos, fiebre o malestar.