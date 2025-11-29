La gripe rescata el debate sobre las mascarillas en los hospitales

El próximo miércoles se sabrá si este año habrá una regulación única e idéntica para el uso de mascarillas contra la epidemia de gripe en ... todo el país, que fijaría en qué momentos y para qué personas será un acto voluntario u obligatorio, o si, como ocurrió el otoño-invierno pasado, cada autonomía va por su cuenta y decide qué medidas toma y cuándo en su territorio.

El Ministerio de Sanidad ha convocado ese día la Comisión de Salud Pública y espera que los representantes autonómicos aprueben un protocolo de actuación común contra las enfermedades respiratorias, más urgente aún este año porque la epidemia de gripe ya ha comenzado con un mes de antelación sobre lo habitual y amenaza con causar más contagios y hospitalizaciones que en años pasados.

El protocolo único sería muy similar al diseñado por técnicos ministeriales y autonómicos el año pasado, que, además de contener medidas para maximizar la vacunación y promover las medidas de higiene básicas, implantaba una recomendación u obligación del uso de la mascarilla, según los casos, dependiendo de la gravedad de cada fase de la epidemia y la situación de cada comunidad. Cada una aplicaría las medidas previstas en función de su situación epidémica.

Esta guía establece cuatro niveles de actuación en función de las tasas de circulación del virus en cada territorio. Las indicaciones recogidas van desde fomentar la vacunación y el teletrabajo, a recuperar el uso de la mascarilla -recomendado u obligado en función de la incidencia del virus-, además de elaborar y aplicar planes de contingencia en los hospitales. Si fuese necesario propone ampliar en número de camas en las UCI o la capacidad de las Urgencias.

Mientras Sanidad y los consejeros determinan si pactan un protocolo común, al menos cinco autonomías ya han recomendado el uso de mascarillas en determinados lugares y casos. Son Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Galicia. En Euskadi, una de las autonomías donde se adelantó la epidemia cerca de un mes -en especial en Bizkaia- el último informe del Departamento de Salud asegura que la circulación de la gripe remitió la pasada semana.