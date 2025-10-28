El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari Pradales visitó ayer el centro de salud de Doctor Areilza. MIREYA LÓPEZ

Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia

El virus ha provocado en menos de un mes el ingreso de 192 personas en los hospitales vascos, de los que 61 han tenido lugar durante la última semana

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 28 de octubre 2025, 00:38

Cada epidemia de la gripe tiene sus características propias. La de este 2025-2026 destaca porque ha adelantado cerca de un mes el inicio del ... aumento de casos con respecto a las dos campañas precedentes. Pero lo ha hecho solo en Bizkaia. Ni Álava ni Gipuzkoa muestran por el momento la misma tendencia. Primera peculiaridad. No es la única. La cepa responsable de la mayoría de casos actuales es la H3N2, perteneciente al tipo A. Las variantes de esta familia acostumbran a tener una subida más pronunciada y un «pico más agudo», según explicaba Pello Latasa, epidemiólogo de la dirección de Salud Pública de Euskadi. Las del tipo B, en cambio, muestran un aumento más tendido.

