El Gobierno vasco pide que solo se utilice el transporte público para ir al trabajo

EL CORREO Sábado, 9 de mayo 2020, 15:37 Comenta Compartir

Usar el transporte público solo para ir al trabajo. Esta es la recomendación que ha hecho este sábado el Gobierno vasco en la comparecencia de prensa conjunta de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y su homóloga de Salud, Nekane Murga. Su mensaje ha sido claro: «Es muy relevante que se utilice única y exclusivamente para acudir al trabajo, para necesidades laborales», ha asegurado Tapia, que ha subrayado que no se debe emplear para trasladarse de un municipio a otro para realizar actividades de ocio dado que el Ejecutivo vasco, al contrario que en el resto de provincias que han entrado en la fase 1, no permite salir de los municipios de residencia». Cabe recordar que para que el empleo de metro, trenes y tranvías sea lo más seguro posibles, es obligatorio el uso de mascarillas ante la posiblidad de que no pueda mantenerse la distancia mínima de seguridad. Asimismo, desde este lunes se tomará la temperatura a los usuarios del suburbano bilbaíno.

El Gabinete de Urkullu ya había anunciado esta semana que en el regreso de los funcionarios a su trabajo presencial desde este lunes, estos utilizaran en la medida de los posible el vehículo privado. El objetivo es evitar la propagación de una pandemia que obligó a aconfinar a la población desde el pasado 14 de marzo. El caso más significativo es el de la sede central de Lakua, donde trabajan miles de funcionarios que cada mañana se desplazan desde casi todos los rincones de la geografía vasca. Una gran parte de ellos llegan de Bizkaia y utilizan el autobús. Lo hacen en una línea que a diario transporta a cerca de 2.200 pasajeros entre Bilbao y Vitoria.