Bolsa de cannabis. Reuters

El Gobierno aprueba por decreto el uso medicinal del cannabis

Da luz verde al plan para un «tratamiento personalizado» en pacientes con dolor crónico, epilepsia grave, esclerosis múltiple o bajo quimioterapia

David Hernández

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:14

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que autoriza el uso de medicamentos que contengan cannabis en su elaboración. Esta propuesta ... del Ministerio de Sanidad supone un hito sin precedentes. Se trata de la regulación de una fórmula medicinal que levanta controversia por sus posibles efectos. Dichos medicamentos estarán disponibles solo para personas que no encuentren solución en sus medicinas tradicionales y con problemas de salud muy concretos. Dolores crónicos, epilepsias severas o esclerosis múltiple son algunos de los ejemplos en los que se pondrá a prueba esta nueva alternativa.

