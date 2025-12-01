El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Zonas restringidas por el brote de peste procina en el monte catalán de Collserola. EFE

La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana

La UME despliega 117 efectivos y 25 vehículos en la montaña barcelonesa de Collserola para cercar el brote

Cristian Reino
Alfonso Torices

Cristian Reino y Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:59

Cataluña está en alerta por un brote de peste porcina africana, la primera en tres décadas. El foco está puesto en la montaña de ... Collserola, que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. El brote no afecta a los humanos ni a otras especies animales, pero sí es muy contagioso y en la familia de los puercos tiene unas tasas de mortalidad próximas al 90%. De ahí que el peligro esté en la posibilidad de que 'salte' a las granjas del sector porcino, muy relevante para la economía catalana y española.

