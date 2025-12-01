La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana

Cataluña está en alerta por un brote de peste porcina africana, la primera en tres décadas. El foco está puesto en la montaña de ... Collserola, que bordea Barcelona y varios municipios de su área metropolitana y que cuenta con una numerosa población de jabalíes. El brote no afecta a los humanos ni a otras especies animales, pero sí es muy contagioso y en la familia de los puercos tiene unas tasas de mortalidad próximas al 90%. De ahí que el peligro esté en la posibilidad de que 'salte' a las granjas del sector porcino, muy relevante para la economía catalana y española.

Para intentar controlar el brote, el Govern pidió ayer ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército. Fuentes de la delegación del Gobierno en Cataluña han confirmado que han sido activados 117 efectivos y 25 vehículos que se desplegarán en Barcelona en el dispositivo para contener el brote, a raíz de la petición de la Generalitat. La mayor parte del contingente de la UME que se activará en este dispositivo procede de las unidades del Grupo de Intervención de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), de Torrejón de Ardoz, y del IV Batallón, con base en Zaragoza.

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha apuntado a comida contaminada como posible origen del brote. Puede ser un bocadillo con embutido en mal estado que los animales hayan cogido de una basura o cualquier otro alimento que alguno de los animales afectados haya podido comer de los contenedores.

Ordeig ha confirmado ocho casos de animales muertos sospechosos de haber sido infectados por la peste porcina africana y ha señalado que «seguramente» saldrán más en las próximas horas. Una cuarentena de animales han aparecido muertos estos días, sobre todo en el entorno de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Cataluña está en alerta sanitaria y el acceso de la ciudadanía a la zona afectada está restringido, bajo amenaza de sanción. El consejero ha hablado en Catalunya Ràdio de plaga de jabalíes en la zona montañosa de Barcelona y se ha mostrado partidario de reducir la población de animales de manera significativa.

Controlar el círculo

La operación, que trata de reducir al máximo el número de animales enfermos que están en libertad y de retirar los restos contaminados tirados o esparcidos por la zona, se instalarán trampas y, además, se usarán repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras áreas limítrofes.

La captura de jabalíes vivos, la recuperación de otros posibles cadáveres y el cerco de para evitar que el resto de puercos silvestres salgan del foco de la infección forman parte del plan puesto en marcha el sábado para tratar de aislar y encapsular el brote en un perímetro de 20 kilómetros a la redonda.

En esta área de riesgo se ha prohibido el acceso de no residentes a los bosques y parajes naturales y de toda clase de actividad no indispensable, entre ellas la caza y las actividades de ocio, al tiempo que se están vallando y cercando las zonas por las que podrían huir los jabalíes y se ha aislado y puesto en cuarentena a las 39 granjas de cerdos comunes que hay en la zona.

La buena noticia es que, hasta hoy, todas estas explotaciones han sido inspeccionadas y sus animales analizados y están totalmente libres de la presencia de peste porcina.