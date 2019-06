Una fundación internacional con sede en Bilbao distinguirá a las empresas y restaurantes que eviten alergias alimentarias Dos mujeres consultan la carta de un restaurante junto a la camarera. / Blanca Castillo La entidad, sin ánimo de lucro y con el aval de la Organización Mundial de la Alergia, formará a los profesionales del sector y otorgará un sello de calidad válido para un año FERMÍN APEZTEGUIA Jueves, 6 junio 2019, 13:34

Una organización internacional con sede en Bilbao distinguirá con un sello de calidad a las empresas que protejan a sus clientes frente a las alergias alimentarias, un problema de salud de primera magnitud, que en las últimas dos décadas ha crecido de manera exponencial. La fundación sin ánimo de lucro Seguridad Alimentaria y Prevención de las Alergias (FSA) formará a los profesionales de la industria alimentaria que soliciten su apoyo, a todas, desde conserveras a bares a restaurantes, y les otorgará un distintivo de garantía de buen hacer, válido para un año. «Estamos ante un fenómeno creciente», ha explicado este jueves la presidenta de la organización, Victoria Cardona, jefa de Alergología del hospital Vall d'Hebron. «Las reacciones alérgicas a alimentos –ha detallado– se han multiplicado por tres en las últimas dos décadas» hasta afectar a, nada menos, que dos millones de españoles.

El sello de calidad llevará la garantía de la WAO, la Organización Mundial de la Alergia, que reúne a más de 40.000 especialistas médicos pertenecientes a 104 sociedades científicas de todo el mundo; y a cuyo frente figura en la actualidad el alergólogo Ignacio Ansotegui, presidente del comité científico de la FSA. «La WAO es la principal organización profesional mundial de la alergología», ha explicado el especialista vasco. «4.000 expertos podemos parecer muchos, pero somos en realidad pocos para hacer frente a la mayor epidemia no infecciosa del siglo XXI», ha afirmado.

'Puede contener trazas...'

La fundación, presentada con motivo del Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, que se conmemora este viernes, nace con el objetivo de aportar a la industria soluciones a «necesidades no cubiertas en el ámbito de las alergias». Muchos productos en el supermercado contienen, según se ha explicado, la leyenda, 'puede contener trazas de', algo que en realidad más que un servicio al consumidor es un mecanismo de defensa de la industria frente a la posibilidad de contener restos de algún alérgeno. «No hay ley que defina qué significa trazas», ha explicado Ansotegui.

Las empresas del sector alimentario, han destacado los promotores de la iniciativa, han realizado en los últimos años un esfuerzo por adaptar sus sistemas de producción y manipulación de alimentos a la normativa vigente. «También se ha avanzado mucho en la legislación en cuanto al etiquetado y control de alérgenos», ha destacado el coordinador de Sistemas de Gestión de la fundación, Tomás Orbea, exdirector general de la agencia de desarrollo SPRI del Gobierno vasco. «Pero aún existen necesidades no cubiertas», ha subrayado, que son las que tratará de cubrir la nueva organización.

Seguridad Alimentaria pretende formar a todos y cada uno de los trabajadores de las empresas, independientemente de que sean o no manipuladores de alimentos, con el fin de evitar al máximo cualquier riesgo de contaminación que pueda desencadenar una alergia. La formación cuidará, según se ha explicado, todos los detalles. Incluirá desde cuestiones como la manera de organizar el proceso productivo de la forma más cuidadosa hasta la información final que deberá llegar al cliente. Es decir, desde los protocolos que deben seguirse en la cocina de un restaurante hasta el última respuesta que un comensal puede buscar en la carta o menú de un establecimiento hostelero.

Las causas de la pandemia

El precio de la formación necesaria para la obtención del distintivo de calidad, no detallado, dependerá «del tamaño de la empresa y del volumen de trabajadores que deban instruirse». «Somos una fundación no lucrativa. Será lo razonable como para mantenernos, pero no algo tan abultado como para que un hostelero no pueda acceder a él», se ha comprometido Orbea.

Las alergias, en general, y las alimentarias en particular, se han convertido con el cambio de siglo en un auténtico desafío de salud. Han pasado, según ha detallado el director de Alergias del hospital pediátrico Niño Jesús, de Ciudad del Vaticano, de ser casos aislados a formar parte de la rutina asistencial. La razón de este fenómeno se desconoce, pero los investigadores tienen algunas explicaciones. La más extendida es la conocida como la teoría de la higiene, que apunta a que el sistema de defensas humano, especialmente en los países occidentales, más desarrollados, ha comenzado a fallar ante la falta de microbios y agentes infecciosos que combatir. Otros especialistas creen que se debe en mayor medida a cambios en los microorganismos que pueblan el sistema digestivo y la piel debido a la distinta alimentación; y otros más lo atribuyen a la contaminación ambiental.