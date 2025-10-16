Así funciona el sistema de compensación bajo la polémica

Terry Basterra Jueves, 16 de octubre 2025, 00:35 Comenta Compartir

El sistema de compensación entre comunidades por la asistencia sanitaria es complejo. En este artículo se trata de resolver algunas de las principales dudas sobre estas mecanismo.

¿Qué es el fondo de compensación? Asistencia en otras regiones

Compensa los gastos sanitarios y farmacológicos que realizan los habitantes de unas comunidades en autonomías diferentes a las de su residencia. Este fondo incluye varios supuestos que se resumen en dos: cubrir la atención que reciben las personas que se encuentran de vacaciones o pasando temporadas en otras regiones, así como las derivaciones que realizan los propios hospitales a centros de otras comunidades con terapias y técnicas más avanzadas.

¿Cómo funciona la liquidación? Sistema automático

Cada comunidad contabiliza la atención sanitaria que prestada a pacientes de diferentes comunidades para facturarla. Sube esta información una vez al mes a la aplicación SIFOS. Los datos de las diferentes regiones se cruzan automáticamente. Así sale el listado de regiones con saldo negativo y positivo. En el primer grupo, donde se encuentra Euskadi, están las que han visto como el gasto en atención sanitaria y fármacos realizado por sus ciudadanos en otros territorios es mayor al hecho por personas de otras comunidades en Osakidetza. En el segundo se encuentran las regiones que han atendido a un número mayor de personas de otras autonomías lugares en comparación al gasto sanitario hecho por sus ciudadanos cuando están fuera de su región. Esos datos se llevan a Consejo Interterritorial de Salud para aprobar su liquidación en un pleno.

¿A cuánto asciende este fondo? 312 millones de 2012 a 2022

En 2024 se liquidaron los importes correspondientes al periodo que va de 2012 a 2022. La cantidad de este fondo ascendió a un total de 312 millones de euros. Euskadi fue la comunidad con mayor saldo negativo. Abonó 169 millones de euros, casi el 60% del total. Madrid fue la siguiente autonomía a la que más le tocó aportar, con 59 millones, seguida de La Rioja con 27. Entre las que tuvieron un balance positivo destacaba Valencia. Cobró 99 millones para compensar este desequilibrio en las asistencias prestadas a gente de fuera de esta región frente a la realizada a sus ciudadanos en otros territorios. Le siguió Castilla y León, con 54 millones, y Cataluña, con 49.

¿Cuánto debe ahora a Euskadi? 51 millones más

A Euskadi le toca aportar 51 millones de euros. El consejero de Salud ya ha avanzado que van a frenar ese pago. Considera que es abusivo para el País Vasco. Es por ello que ha pedido en una reunión con el secretario de Estado de Sanidad que se retire ese punto del orden del día de la próxima Interterritorial y que se celebre antes una reunión extraordinaria para abordar por qué Euskadi paga tanto. A ese encuentro están invitados también representantes de las demás comunidades autónomas.

¿Cuál es la postura de Euskadi? Pide revisar el sistema

El Departamento de Salud considera que existe una «anomalía» en el cálculo del fondo de cohesión y le ha pedido al Ministerio que lo revise para subsanar esta situación. Para ello ha solicitado a Sanidad la realización de una auditoría para conocer los datos que emplean otras autonomías para calcular este fondo, las liquidaciones realizadas hasta la fecha por el resto de territorios y para esclarecer los criterios que están siguiendo otras comunidades a la hora de fijar las cantidades de este fondo.

¿Y la del Ministerio? Dice que Euskadi liquida mal

Sanidad sostiene que Euskadi calcula mal la liquidación de la atención sanitaria y farmacológica que realiza a pacientes de otras comunidades. No recoge de manera correcta la información que debe subir a la aplicación SIFOS. De ahí parte de la gran diferencia entre lo que le toca pagar con respecto a otras comunidades, más aún cuando en Euskadi solo reside el 5% de la población española.

¿Euskadi ha pagado de más? El Gobierno vasco cree que sí

El Gobierno vasco considera que sí y confía en poder recuperar esos fondos abonados a otras comunidades en el futuro. Lo que desconoce es cuántos millones ha podido pagar de más desde 2012. El Ministerio de Sanidad, por su parte, sostiene que Euskadi ha abonado lo que le correspondía para compensar el saldo negativo por la atención a vascos en otras regiones. En la liquidación hecha en 2024, en la que a Euskadi le tocaba abonar 169 millones, el representante del Gobierno vasco votó a favor.