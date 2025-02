La fruta que recomienda el cardiólogo Aurelio Rojas para dormir mejor: «Al mismo nivel que muchos fármacos»

Marina León Viernes, 14 de febrero 2025, 17:35 Comenta Compartir

Existen una serie de buenos hábitos que favorecen el descanso, como por ejemplo, evitar el uso de pantallas justo antes de ir a dormir. La cena es la última comida del día y también influye en la calidad del sueño, por lo que es importante seleccionar bien los alimentos. En este sentido, el cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como @doctorrojas, ha explicado cuál es la fruta que hay que consumir para evitar el insomnio: el kiwi.

«Múltiples estudios han demostrado que las personas que la toman una hora antes de irse a la cama se duermen un 50% más rápido. Su descanso es más efectivo y más duradero, casi al mismo nivel que muchos fármacos que utilizamos para dormir», explica el profesional, que acostumbra a ofrecer consejos de salud a través de sus redes sociales y cuenta con más de 340.000 seguidores en Instagram.

«Esto es debido a que contiene grandes dosis de serotonina, una de las principales hormonas que ayudan a regular el ciclo del sueño. Y, además de estar buenísima, es extremadamente rica en vitamina C y carotenoides, sustancias antiinflamatorias que mejoran no solo la cantidad si no la calidad de nuestro descanso», detalla el cardiólogo.

Así, anima a probarlo a esas personas a las que les cuesta quedarse dormidos, que descnasan mal, sufren de estrés o simplemente prefieren probar con opciones naturales como alternativa a la medicación. «Prueba a tomar uno o dos kiwis una hora antes de irte a la cama. Ya estás tardando en hacerlo, inténtalo durante una semana», concluye.

el kiwi.