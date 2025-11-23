La frase 'prohibida': «¿No habrás pensando hacer una tontería, no?»

No es igual preguntar '¿no estarás pensando en tirarte a las vías del tren, no?' que '¿estás pensando en tirarte a las vías del tren?'. ... Si preguntas lo primero no te lo confesará aunque lo haya pensando. «Si preguntamos en negativo, por ejemplo, '¿no habrás pensando hacer una tontería, no?', la persona dirá que no y se cerrará y, además, no le disuadirás en absoluto. Pensará: 'No me va a ayudar, no va a servir de nada que se lo cuente, no quiero preocuparle'». Sandra Pérez, psicóloga y experta en atención de crisis suicidas, orienta sobre cómo actuar cuando un amigo o un familiar desliza que le ronda el suicidio por la cabeza.

Porque ese 'cualquier día me tiro por la ventana' «no suele decirse a ligera». «Tenemos miedo a hablar abiertamente del suicidio porque creemos, erróneamente, que decirlo claro puede darle 'ideas' a la persona, que puede darle pie». Pero nada de eso, asegura la experta. «La idea ya la tiene. Por eso hay que indagar, de lo general a lo concreto: 'Lo has pensado realmente?', '¿desde hace cuánto lo estás pensando?', '¿has pensando ya en el método?', '¿te has planteado quién se quedará con tu perro?'... Cuanto más elaborada esté la idea, más riesgo hay».

Según los datos estadísticos, un 80% de las personas que se suicidan habían avisado previamente, de ahí la importancia de abordar el asunto con celeridad, insisten la psicóloga. «Tenemos la idea equivocada de que no hay que hablarlo. Pero es todo lo contrario. Hay que abordar el tema con claridad y hablar con esa persona lo antes posible. Si nosotros tenemos miedo, más tiene ella, que está en un bucle pero elevado a la enésima potencia y no ve en ese momento más solución a su problema, que puede ser temporal, que quitarse la vida».