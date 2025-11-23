El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La frase 'prohibida': «¿No habrás pensando hacer una tontería, no?»

«Tenemos miedo a hablar directamente de suicidio porque pensamos que así le damos 'ideas' a la persona en riesgo pero es todo lo contrario»

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:07

No es igual preguntar '¿no estarás pensando en tirarte a las vías del tren, no?' que '¿estás pensando en tirarte a las vías del tren?'. ... Si preguntas lo primero no te lo confesará aunque lo haya pensando. «Si preguntamos en negativo, por ejemplo, '¿no habrás pensando hacer una tontería, no?', la persona dirá que no y se cerrará y, además, no le disuadirás en absoluto. Pensará: 'No me va a ayudar, no va a servir de nada que se lo cuente, no quiero preocuparle'». Sandra Pérez, psicóloga y experta en atención de crisis suicidas, orienta sobre cómo actuar cuando un amigo o un familiar desliza que le ronda el suicidio por la cabeza.

