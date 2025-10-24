El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, muestra en el Parlamento andaluz una mamografía supuestamente manipulada. Efe

La Fiscalía investigará también la presunta destrucción de pruebas en el escándalo de las mamografías

Esta investigación se une a la que llevará a cabo la Fiscalía de Andalucía sobre las posibles deficiencias y errores del sistema de cribado de cáncer de mama

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:37

El martes la asociación Amama, que aglutina a las mujeres afectadas por el escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía, presentó una denuncia ... ante la Fiscalía de Sevilla por una presunta destrucción de pruebas. Y este viernes, el ministerio fiscal ha dado luz verde a la apertura de diligencias, según ha confirmado la propia Fiscalía provincial a este periódico. Con esta son ya dos las investigaciones en marcha sobre los retrasos en los diagnósticos, ya que el jueves la Fiscalía de Andalucía emitía un decreto para investigar la prestación sanitaria dada a estas mujeres. Que ambos procesos los lleven organismos distintos responde a que las denuncias de uno y otro caso se presentaron en lugares distintos.

