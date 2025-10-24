La Fiscalía investigará también la presunta destrucción de pruebas en el escándalo de las mamografías

El martes la asociación Amama, que aglutina a las mujeres afectadas por el escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía, presentó una denuncia ... ante la Fiscalía de Sevilla por una presunta destrucción de pruebas. Y este viernes, el ministerio fiscal ha dado luz verde a la apertura de diligencias, según ha confirmado la propia Fiscalía provincial a este periódico. Con esta son ya dos las investigaciones en marcha sobre los retrasos en los diagnósticos, ya que el jueves la Fiscalía de Andalucía emitía un decreto para investigar la prestación sanitaria dada a estas mujeres. Que ambos procesos los lleven organismos distintos responde a que las denuncias de uno y otro caso se presentaron en lugares distintos.

En el caso de la investigación principal, la Fiscalía andaluza ha incoado diligencias tras recibir denuncias con tres orígenes. Por un lado, los partidos Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía; por el otro, la Asociación del Defensor del Paciente, que ha ido ampliando su demanda original con varios casos particulares. Todos los escritos de queja están «relacionados con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso», reza el comunicado.

La investigación iniciada esta misma mañana tiene como origen una sola denuncia, la de Amama. La asociación sospecha que se ha producido «una manipulación y destrucción de pruebas». «Nos lo han dicho las propias afectadas, que han entrado a sus historias clínicas online y han comprobado que han desaparecido datos o se han modificado», explica a EL CORREO María José de la Fuente, una de las portavoces de Amama. Entre las presuntas «alteraciones» que investigará la Fiscalía está la sustitución en los informes del término 'lesión sospechosa' por el de 'presuntamente benigna'.

Dos imágenes de una mamografía

Desde la Junta de Andalucía han negado rotundamente que haya habido manipulación de los datos y el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha explicado cómo funciona el procedimiento. Según han indicado, en la lectura de las mamografías de cribado intervienen dos radiólogos, ninguno de los cuales conoce el informe del otro. Durante la doble lectura, el primer radiólogo puede generar una 'imagen clave', que consiste en una copia de la mamografía con algún área señalada que, a su juicio, podría requerir especial atención. Eso explica que en algunos casos, y no en todos, haya dos copias de la misma mamografía, una con el área sospechosa señalada y otra sin ella. Desde el SAS insisten en que «ninguna de las imágenes se destruye».

Estas y otras serán las pruebas que tendrá que recabar la Fiscalía para dirimir sobre el asunto. Desde Amama han mostrado su satisfacción por el inicio de las diligencias. «Es lo único que queremos, que se pongan a investigar lo antes posible. No estamos contra los médicos o contra los radiólogos como están dando a entender los políticos. Estamos contra la gestión. No hacemos las cosas a lo loco, pero está en juego nuestra vida», ha advertido María José de la Fuente.

La asociación está pendiente aún de presentar su demanda contra el Servicio Andaluz de Salud. «No lo hemos hecho todavía porque seguimos recopilando casos», han explicado desde Amama. Y ponen en cuestión la cifra oficial de 2.000 afectadas que ha dado la Junta de Andalucía. «Son muchísimas más. Cada día recibimos llamadas. Una de las últimas ha sido la de una mujer a la que le hicieron la mamografía en enero de 2024. Le dijeron que si no le llamaban significaba que todo estaba bien. Al cabo de cinco meses fue a su médico de cabecera por otra cuestión y al entrar el doctor en su historial le preguntó: '¿No te han avisado de que hay que ampliar el estudio con una ecografía?'. Ella seguía tan tranquila. Fue a reclamar y le hicieron la ecografía, que confirmó el tumor maligno. Se sometió a un tratamiento agresivo y en dos meses la operaron. Ella, al menos, tuvo suerte, aunque se enterara por casualidad».

Una reunión sin Amama

Al margen de las investigaciones, este viernes la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha constituido una comisión de seguimiento del cribado del cáncer de mama con la participación de varias asociaciones, pero sin Amama, que no ha querido participar. «En Amama hacemos las cosas de manera más organizada, no con un 'aquí te pillo, aquí te mato», ha explicado su ausencia la presidenta, Ángela Claverol. «Hacen las cosas de hoy para mañana y no te dicen ni de qué van a hablar», añade María José de la Fuente.

En esta reunión, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, explicará el anunciado plan de choque de Juanma Moreno (PP) para subsanar la crisis de las mamografías y atender a todas las afectadas por los retrasos. Este plan consiste en una inyección de 12 millones de euros y la contratación de 119 profesionales que permitan a las mujeres que han sufrido los retrasos en el diagnóstico tener hechas las pruebas adicionales que necesiten antes del 30 de noviembre.