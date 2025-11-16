El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido

El excedente de producción abarata los precios y explica, en parte, por qué los adolescentes vascos son los mayores consumidores de cannabis de España

Yolanda Veiga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:19

Euskadi ya nadie se 'baja al moro'. Porque aquí hay marihuana para exportar. Y no es una forma de hablar. «Somos 'productores', es un gran ... negocio. El kilo de marihuana que se vende en Bilbao o Vitoria a 2.000 euros vale 3.000 nada más pasar la frontera francesa, 4.000 o 5.000 si consigues subirla a París y más de 6.000 en Reino Unido». Lo cuenta un veterano policía vasco al que no sorprenden los datos que sitúan a nuestros adolescentes a la cabeza del consumo de cannabis en España. «Son más de los que dicen las estadísticas, bastaría hacer un análisis de las aguas fecales de cualquier instituto para comprobarlo».

