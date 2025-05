Euskadi estudia reforzar los ambulatorios con psiquiatras para tratar trastornos leves

Mejorar la atención que se presta a la salud mental en Euskadi es una de las prioridades del Pacto de Salud. Este foro ha impulsado ... un grupo de trabajo específico para analizar la situación. Ayer este equipo integrado por treinta profesionales presentó su diagnóstico y propuso unas líneas de tratamiento. Una de las más destacadas es que Osakidetza envíe a psiquiatras y psicólogos clínicos de sus hospitales y redes de salud mental a apoyar a la Atención Primaria. Se trata de que orienten a los profesionales de los ambulatorios y les ayuden a la hora de filtrar cuáles de esos casos son graves y necesitan tratamiento en un centro especializado y qué cuadros son leves y pueden ser manejados a nivel ambulatorio.

Los centros de salud son, con frecuencia, los primeros recursos sanitarios que atienden a pacientes con problemas de salud mental. Esta medida permitiría reorganizar los flujos de derivación de los pacientes con patologías no graves, para evitar que se saturen las unidades psiquiátricas.

Rafa Segarra, jefe de Psiquiatría de Cruces y uno de los coordinadores de este grupo de trabajo, calificó de «urgente» la necesidad de enviar a profesionales especializados en salud mental a reforzar a los compañeros de los ambulatorios. Además, planteó que los ayuntamientos y las diputaciones se impliquen a la hora de habilitar recursos comunitarios para asistir a aquellas personas con dolencias que, técnicamente no son patología mental, pero que demandan ayuda. «Los problemas laborales, los conyugales o la soledad no se tratan con una pastilla ni pueden ser solucionados por un profesional de la salud mental», valoró Segarra, quien insistió en que deben ser otros ámbitos y no la Psiquiatría los que ayuden a estas personas.

Fortalecer la Atención Primaria era el objetivo que guió la labor de otro equipo de trabajo asociado al Pacto de Salud. Las coordinadoras de este grupo presentaron ayer sus propuestas. Entre ellas la necesidad de incluir nuevos perfiles profesionales en los ambulatorios. Consideran que es preciso dotar a los centros de salud de psicólogos, ópticos y optometristas, nutricionistas y administrativos en salud. Esta última sería una figura de nueva creación para mejorar el flujo de pacientes que acuden a los sanitarios para ser atendidos, ya sean médicos o enfermeras.

Otra de las medidas resalta la importancia de mantener equipos estables en los ambulatorios, que atiendan a los mismos pacientes durante años, porque esto es algo que «aumenta la supervivencia de las personas».

Menos relación con la privada

Las coordinadoras del grupo de trabajo incidieron en la necesidad de aplicar un «cambio de cultura» a la hora de acceder a los centros de salud. Se garantizará a los pacientes el servicio en tiempo y forma, no la inmediatez. Esto es que en los ambulatorios se «priorizará» la asistencia en función de la necesidad sanitaria, el motivo de consulta y la agenda del facultativo (asistencia a crónicos o visitas a domicilio). «La Atención Primaria no pretende ser una urgencia extrahospitalaria donde se resuelve todo en ese momento», indicó la doctora Magdalena Presmanes.

La reunión de ayer del Pacto de Salud, la octava desde que se constituyó este foro el pasado septiembre, finalizó con críticas por parte de algunos de los treinta agentes participantes. EH Bildu amenazó con abandonar la mesa si Osakidetza sigue privatizando procesos clínicos y el Gobierno vasco no se compromete de forma «clara» a reforzar el sistema público de salud. LAB, por su parte, aseguró que ayer estaba previsto que el grupo que aborda la colaboración público-privada presentase sus conclusiones. Pero se ha retrasado, según el sindicato, por la falta de acuerdo entre el Departamento y los profesionales que piden reducir esa colaboración a «situaciones de excepción».