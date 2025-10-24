El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ministra Mónica García y el consejero Alberto Martínez se han reunido hoy en Zaragoza. IREKIA

Euskadi estudia facturar la atención a las comunidades vecinas con las que tiene convenios sanitarios

Sospecha que otras autonomías limítrofes sí le cobran a Osakidetza estas prestaciones asistenciales a vascos en su territorio

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:38

El consejero de Salud y la ministra de Sanidad mantuvieron este viernes una reunión en Zaragoza para abordar la elevada cantidad que aporta Euskadi al ... fondo de Garantía Asistencial (FOGA) entre comunidades por la atención de sus pacientes desplazados a otras autonomías. El País Vasco aportó en la última liquidación de este mecanismo 169 millones de euros de los 317 a los que ascendió el total de esta caja, más que el resto de autonomías juntas. En el Gobierno vasco consideran que se trata de una cantidad «desmesurada» para una región en la que vive menos del 5% de la población española. En el Departamento vasco de Salud creen que existe algún tipo de error en la forma de cálculo de este fondo y han solicitado al Ministerio de Sanidad en varias ocasiones que se revise este sistema, al ser el «responsable» de su regulación.

