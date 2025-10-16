El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varias personas esperan a ser atendidas en un centro de salud de Osakidetza. MIREYA LÓPEZ

Euskadi culpa al Ministerio del sobrepago por atender a pacientes de otras regiones

Desconoce cuántos millones se han abonado de más, pero acusa a Madrid de «deslealtad» y le exige una revisión urgente del sistema

Terry Basterra

Terry Basterra

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:29

El Gobierno vasco culpa al Ministerio de Sanidad por permitir que Euskadi pague durante una década una cantidad «desproporcionada» para compensar los gastos sanitarios de ... sus ciudadanos en otras regiones y no haberle advertido de esta «anomalía». Considera que la Administración central se ha comportado con «deslealtad» hacia el País Vasco por permitir este sobrepago a otras regiones, cuando Sanidad «es la institución responsable y competente de velar porque la metodología que regula y rige el fondo de compensación sea transparente y competente».

