Euskadi está entre las comunidades con menos incidencia de trastornos psiquiátricos

Euskadi está entre las comunidades con una menor tasa de incidencia de trastornos mentales. Así figura en la última edición del Libro Blanco de la ... Psiquiatría, publicado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Según este volumen, a nivel nacional la prevalencia de estas enfermedades a nivel nacional es de 252 casos por cada 1.000 habitantes. En el País Vasco esta incidencia es un punto menor (251) y solo hay cuatro comunidades que presentan una tasa más baja de afección (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Cataluña).

Euskadi es además la comunidad con más psiquiatras por habitante. Hay 15 especialistas por cada 100.000 ciudadanos. Supera de largo la media estatal, que está en 9, aunque no llega a la europea, situada en 19 para este mismo volumen de población.

A esto se suma que el País Vasco es la tercera comunidad donde la satisfacción de los pacientes que reciben atención psiquiátrica es más elevada. El 91,3% de los usuarios que han recibido este tipo de asistencia en Osakidetza la valoran positivamente. Solo Aragón y Asturias logran unas tasas de satisfacción más altas que Euskadi, según figura en un estudio del Ministerio de Sanidad con datos recogidos en 2024. Ese trabajo también especifica que el 93,2% de los pacientes vascos vieron cumplidas sus expectativas de tratamiento en las diferentes unidades dedicadas a la atención de la salud mental.

Osakidetza también realiza encuestas de satisfacción propias a sus pacientes psiquiátricos hospitalizados. Según este trabajo, el 85% de estos usuarios valora de forma positiva la atención recibida. Aunque las diferencias entre centros son significativas. Mientras en Galdakao esta tasa se eleva al 93%, en Basurto desciende al 72%, por el 86% de Zamudio o el 81% de Cruces.

En un aspecto en el que coinciden los diferentes expertos consultados es que tras la pandemia existe una tendencia a patologizar situaciones de malestar de la vida cotidiana, pero que no son problemas de salud mental.De hecho añaden que los casos graves de patologías como la esquizofrenia se mantienen en cifras estables. En Bizkaia hay algo más de 6.000 esquizofrénicos.