Euskadi está entre las comunidades con menos incidencia de trastornos psiquiátricos

El 91% de los pacientes está satisfecho con la atención recibida

Terry Basterra

Viernes, 10 de octubre 2025, 01:04

Euskadi está entre las comunidades con una menor tasa de incidencia de trastornos mentales. Así figura en la última edición del Libro Blanco de la ... Psiquiatría, publicado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Según este volumen, a nivel nacional la prevalencia de estas enfermedades a nivel nacional es de 252 casos por cada 1.000 habitantes. En el País Vasco esta incidencia es un punto menor (251) y solo hay cuatro comunidades que presentan una tasa más baja de afección (Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Cataluña).

