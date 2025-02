Euskadi apuesta por ampliar el uso de mascarillas

David S. Olabarri Jueves, 14 de mayo 2020, 00:11 | Actualizado 07:39h. Comenta Compartir

Después de semanas de mensajes contradictorios, el Gobierno central se inclina ahora por establecer la obligación de llevar mascarillas en la calle. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cambiado de opinión sobre este elemento de protección sanitaria a medida que avanzaba la pandemia del Covid-19. Tras las dudas iniciales, con el regreso de la actividad económica, después de Semana Santa, empezó a recomendar su uso en las empresas. Más tarde, a partir del 4 de mayo, pasó a imponer su empleo en el transporte público. Y, en estos momentos, se plantea la conveniencia de tomar una medida más drástica: obligar a que toda la población salga a la calle con mascarilla, y que la mantenga puesta siempre que se permanezca en un espacio público.

Este debate se produce en plena desescalada, cuando las congregaciones de personas que se han producido en múltiples puntos del país hacen temer un posible rebrote del virus. El objetivo de exigir el uso masivo de las mascarillas es precisamente ese: frenar la transmisión de la enfermedad.

De momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha informado a las comunidades autónomas de esta posibilidad, y la mayoría se ha mostrado receptiva. El propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, admitió ayer que sería «altamente recomendable» el uso de este equipamiento en la vía pública, una expresión empleada por el propio presidente del Gobierno cuatro días antes de obligar a llevarlas en los medios de transporte colectivos.

Se trata de un nuevo cambio de postura en un asunto en el que, desde las distintas administraciones, se han enviado a la ciudadanía todo tipo de mensajes, algunos contradictorios. Simón, no obstante, recalcó que «la mejor mascarilla son los dos metros de distancia» social. Además, reconoció que hacer obligatorio su uso puede provocar problemas en algunas personas. «Debe ser altamente recomendable en espacios públicos, sobre todo al cruzarse con alguien, pero es cierto que una persona que va sola en su coche no necesita llevarla. Cuando sale, sí es bueno que se la ponga. Si se decide que es obligatorio, se tendría que valorar cómo se explicitan las excepciones de uso», expuso Simón, para dejar claro que él no habla «por boca del Gobierno».

El Ejecutivo autonómico afirma que su posición ahora mismo es que sólo sea obligatoria en el transporte público

Fuentes del Gabinete vasco reconocen que el lunes mantuvieron una reunión interterritorial con el Ministerio en el que se abordó este asunto. Subrayaron que su «posicionamiento actual» es que el uso es sólo obligatorio en el transporte público. Su «propuesta» es «hacer extensiva» su utilización en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en los lugares cerrados de uso público donde no se pueda mantener la distancia de dos metros entre personas. En todo tipo de comercios y en mercados al aire libre. Y también apuestan por extenderlas a todas las personas que trabajen de cara al público y a los colectivos de riesgo.

En todo caso, las medidas propuestas pueden ir variando «según se avance en las sucesivas fases de la desescalada». Sin embargo, las fuentes oficiales insisten en la importancia de utilizar «correctamente» las mascarillas y en la necesidad perentoria de lavarse las manos. Además, recuerdan que los guantes sucios pueden transmitir el virus igual que las manos.

«La manera de no contagiar»

En este contexto, en las calles de Euskadi se ven ya muchas más mascarillas que al inicio del estado de alarma. Hay ciudadanos que las llevan con plena convicción. Como la bilbaína Natalia del Rey, que apenas salió de casa cuando no era posible encontrar protecciones en las farmacias. «Es una vergüenza que la gente siga sin llevarla por la calle. No se dan cuenta de que es la única manera de no contagiar», enfatiza. En el otro extremo se encuentra Gorka, un joven que ve en todo esto «más un negocio que medidas de seguridad». «Cuando no había mascarillas nos decían que no hacían falta, y ahora que hay muchas nos dicen que nos la pongamos», dice.

En el término medio se encuentran los que siguen las indicaciones de las autoridades, pero que se reconocen «confundidos» con estos mensajes. «Nos están volviendo locos. Ya no sabemos qué pensar. Pero yo, por si acaso, me la pongo. Para protegernos y para proteger», apunta Miren.