Euskadi aplicará una fase 1 más restrictiva y limita los movimientos al municipio, «salvo excepciones» El Gobierno vasco no permitirá la apertura de instalaciones para uso deportivo o cultural y mantendrá las franjas horarias de salidas

Lorena Gil Sábado, 9 de mayo 2020, 13:34 | Actualizado 23:59h. Comenta Compartir

Medidas «más garantistas con requisitos más restrictivos». Euskadi pasará a la fase 1 de la desescalada con pies de plomo. No porque las cifras no acompañen -la consejera de Salud, Nekane Murga, afirmó este sábado que «estamos preparados»-, sino porque «hay mucho en juego». «Esto no ha acabado», añadió. Una de las medidas más esperadas de esta nueva flexibilización, que entrará en vigor mañana, era la movilidad entre municipios de la misma provincia. El Gobierno vasco podría haberla aprobado pero ha estimado que aún es pronto, así que por regla general, los ciudadanos deberán permanecer en su población. Según anunció este sábado el Ejecutivo, los traslados se permitirán sólo de manera «excepcional» y con la salvedad de las localidades «colindantes» entre territorios históricos y siempre bajo criterios «socioeconómicos». El caso más gráfico es el de Ermua y Eibar.

Las directrices de movilidad no serán las únicas en las que el Ejecutivo autónomo dejará su impronta basándose en la tan recurrente «cogobernanza». Si bien el Ejecutivo de Pedro Sánchez publicó este sábado en el Boletín Oficial del Estado la orden con las medidas que deberán cumplir quienes hayan superado la fase 0, su aplicación recae en los gobiernos autonómicos. Y es ahí, al parecer, cuando entra en liza la situación que atraviese cada territorio. El Gabinete de Iñigo Urkullu, otrora muy crítico con medidas como el cierre de comercios y de la industria -nunca ha estado cómodo con el estado de alarma e incluso el PNV ya ha dejado caer que no apoyará una nueva prórroga-, ha optado ahora por «la cautela».

En realidad, el País Vasco pasará a la fase 1, pero lo hará, en algunos aspectos, manteniendo los criterios de la 0. No tanto en lo económico, sino sobre todo en lo que al ocio se refiere. Abrirán los comercios minoristas, los concesionarios, los bares y los hoteles. Todos ellos con medidas de seguridad. Incluso más de 5.800 funcionarios del Gobierno vasco volverán a trabajar desde mañana «de manera gradual» -muchos de ellos se tendrán que desplazar de una provincia a otra-. ¿En qué se diferenciará Euskadi de otras comunidades autónomas? Y sobre todo, ¿en qué será más restrictiva? La principal, que no la única, circunscribir la movilidad al municipio. Esto incluye -así lo confirmó este sábado la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia- renunciar a desplazarse a una segunda residencia que esté en la misma provincia. Los ciudadanos que residan en localidades colindantes que pertenezcan a territorios diferentes podrán pasar las 'fronteras' para ir a trabajar, hacer compras o realizar trámites, dentro de las franjas horarias establecidas. Ahora bien, según advirtió Tapia, estos desplazamientos deberán llevarse a cabo solo «en caso de necesidad». Lo que dejaría fuera los paseos diarios. «Todavía vivimos con restricciones. No sería lógico salir del municipio para hacer una actividad física, ir al monte, a la playa o a nadar», expresó.

A esta medida se suman otras. No se permitirá la apertura de instalaciones para actividades deportivas, culturales o de ocio. Ni cines ni museos. Además, salvo los hoteles, el resto de negocios del sector turístico permanecerán de momento cerrados. «Los datos son buenos, pero no queremos asumir riesgos innecesarios», defendió la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Todas las limitaciones que se aplicarán en Euskadi figurarán más al detalle en una orden que se publicará hoy en el Boletín Oficial del País Vasco.

Apoyo de Pedro Sánchez

El Gobierno de Urkullu afronta esta nueva fase «siendo exigente» y llamando a los ciudadanos a «ser responsables». Más aún ahora que estarán permitidas las reuniones de hasta diez personas. «Eso no quiere decir que cada día nos juntemos con diez personas diferentes y que al final de la semana estemos con casi cien», dibujó la consejera de Salud. Tras semanas de desencuentros dominicales y apenas tres días después de que el Ejecutivo central diera su aval a la celebración de elecciones autonómicas en julio, el tono fue este sábado más conciliador. Desde el Gobierno vasco aseguraron que coordinarán con Madrid las medidas de cada fase. Al igual, dijo Tapia, que se ha acordado en esta ocasión con el Ministerio de Sanidad y con la vicepresidenta Teresa Ribera.

El anuncio por parte de las consejeras Arantxa Tapia y Nekane Murga de las medidas que se aplicarán en Euskadi en la fase 1 coincidió este sábado con la comparecencia habitual de los sábados de Pedro Sánchez. Precisamente, una de las cuestiones por las que fue preguntado el presidente del Gobierno fue por el carácter más restrictivo de la desescalada que se pondrá en marcha en el País Vasco. Sánchez puso en valor el «criterio de mayor prudencia» que ha pesado en Euskadi por ser, dijo, «ejemplo de la responsabilidad política». «Esto es la cogobernanza», apostilló.

La fase 1 durará dos semanas y será el próximo día 24 cuando se vuelta a evaluar la situación para saber si Euskadi sigue adelante en la desescalada. «Debemos hacerlo bien», concluyó la consejera Arantxa Tapia.