Europa hace un llamamiento a la vacunación de la población de riesgo. JORDI ALEMANY

Europa alerta que una mutación en la gripe adelanta «inusualmente» su circulación

Advierte de que el continente «podría enfrentarse a una epidemia más severa» por la evolución de la cepa H3N2

Terry Basterra

Terry Basterra

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:36

El Centro Europeo Para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés) ha emitido un aviso en el que advierte ... del «aumento inusualmente temprano» de los contagios por gripe en la Unión Europea. La agencia sanitaria atribuye este adelanto de la epidemia a una mutación que ha experimentado el virus. La cepa dominante en estos momentos en Europa es la H3N2, que se distingue por provocar un incremento rápido de los contagios. Pero es que esta temporada además este linaje ha experimentado una modificación, denominada subclado K, responsable ya de uno de cada tres casos secuenciados esta temporada en el Viejo Continente.

