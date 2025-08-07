Un estudio alerta de otro efecto secundario de Ozempic Una investigación en ratones sugiere que el popular medicamento para tratar la diabetes tipo 2 y que también se utiliza para adelgazar puede reducir la función muscular

Silvia Osorio Jueves, 7 de agosto 2025, 09:44 Comenta Compartir

Ozempic, el popular medicamento para tratar la diabetes tipo 2 y que también se utiliza para adelgazar, sigue en el punto de mira. El fármaco diseñado inicialmente para combatir la diabetes tipo 2 tiene efectos muy variados en el organismo. Ahora, un nuevo estudio ha revelado otro más. Una investigación en ratones ha revelado que puede debilitar los músculos.

Desde que fuera aprobado en Europa en 2018 y llegara a nuestro país un año después, este medicamento se ha ganado el apelativo de milagroso, ya que también ayuda a bajar de peso. Sin embargo, científicos han comprobado que tras su administración, los animales perdieron masa magra (peso corporal no grasa), lo que genera preocupación por la posibilidad de que Ozempic esté reduciendo la fuerza muscular.

El estudio, que no se ha realizado en humanos, ha sido publicado en la revista 'Cell Metabolism' y muestra que en algunos tipos de músculos se observó un descenso de la capacidad de generar fuerza alrededor de 20%. «Si realmente queremos ayudar a las personas que podrían estar perdiendo masa muscular, necesitamos saber que realmente la están perdiendo», afirma Katsu Funai, profesor de la Facultad de Salud de la Universidad de Utah y autor principal del estudio.

Los investigadores reconocen que se necesitan más estudios para determinar si se producen cambios similares en humanos y si estos cambios conllevan algún riesgo para la salud.

Temas

Investigación

Diabetes

Audiencias