Estiman que «el 20%» de los vascos se contagiará de este virus de aquí a enero Una parte importante de las personas que se infectan no presentan síntomas, aunque sí transmiten el virus

Terry Basterra Jueves, 23 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

«La gripe es una epidemia que tiene unos aspectos predecibles y otros que no lo son. Sí sabemos que viene todos los otoños-inviernos. Pero desconocemos cuándo va a llegar y la carga de enfermedad que va a traer esa temporada». El que habla es Pello Latasa, responsable de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud.Este experto indica que «la gripe se estima que infecta al 20% de la población», aunque de todos los contagiados «entre el 65 y el 85% no tiene síntomas», aunque sí transmite el virus. Algo similar a lo que ocurría con los asintomáticos del covid.

La decisión de Osakidetza de abrir un vacunódromo en La Casilla tiene como finalidad acelerar la protección de la población frente a este patógeno cuanto antes. La epidemia este año ha irrumpido cuando Salud lleva apenas dos semanas de campaña de vacunación y aún hay mucha población vulnerable y general sin recibir el suero.

La profilaxis es la mejor herramienta, apunta Latasa, para protegerse ante este virus. Y aunque no previene el contagio –su efectividad en este campo oscila entre el 30 y el 60% en función de la cepa circulante–, sí que «evita del 50 y al 60% de las hospitalizaciones e ingresos en la UCI» en aquellas personas que las han recibido.

El virus de la influenza tiene otro factor de peso. Al contagiar a tantas personas en poco tiempo provoca una importante carga asistencial sobre Osakidetza. En los hospitales notan ya este impacto. «Estas dos últimas semanas hemos tenido una pequeña avalancha de ingresos», indica el neumólogo Aitor Ballaz, presidente de la Sociedad Vasco-Navarra de Patología Respiratoria. En la unidad de Galdakao en la que trabaja, por ejemplo, han recibido una media de 45 pacientes por gripe en la última semana, cuando lo habitual para esta época del año era rondar los 30.

«Concienciación»

La mayoría de personas que ocupan una cama en un hospital de Osakidetza estos días por el virus de la influenza son mayores, pluripatológicos y con enfermedades crónicas. Pero este no es el colectivo en el que más contagios se detecta. Este grupo es el de los niños. «Estamos viendo mucha gripe en chavales de 10 a 12 años», apunta Ballaz.

Para los neumólogos la decisión de Osakidetza de abrir un vacunódromo en La Casilla frente a la gripe puede servir como «mensaje de concienciación». Confían en que sirva para que ciudadanos que habitualmente no se inmunizan frente a este virus se animen ahora a hacerlo. «Son personas que cuando se contagian sí transmiten el virus y que acuden a los centros de salud porque se encuentran mal y sobrecargan el sistema».

Temas

salud

Gripe

Osakidetza