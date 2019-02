España realiza uno de los mayores ensayos de la vacuna contra el VIH Se llevará a cabo con unas 90 personas que han iniciado terapia antirretroviral temprana después de haber contraido la enfermedad ARANTXA HERRANZ Madrid Viernes, 8 febrero 2019, 13:24

Este ensayo clínico pionero que se va a realizar en España es conocido como AELIX-003 y se llevará a cabo en aproximadamente 90 participantes que han iniciado terapia antirretroviral temprana después de ser infectados por el VIH. Los pacientes continuarán recibiendo terapia antirretroviral al comenzar el estudio y tendrán sus cargas virales de VIH controladas bajo los límites de detección. Después de la exposición a la vacuna, detendrán temporalmente sus medicamentos antirretrovirales para determinar si esta vacuna es efectiva para mantener sus niveles del VIH bajo control, bien porque no aparezca o porque el sistema inmune sea capaz de controlarlo.

Se trata de probar clínicamente en humanos un tratamiento ya experimentado con éxito en simios y cuyos buenos resultados fueron dados a conocer en la celebración del HIBIC del año pasado.

Pese a que el ritmo de investigación contra el VIH es muy rápido, la curación del sida sigue siendo a día de hoy una «gran utopía» en palabras de José Alcamí, director de la unidad de Inmunopatología del SIDA en el Centro Nacional de Microbiología. Alcamí insistía en que es imposible dar una fecha de curación «porque no se puede predecir el tiempo de los descubrimientos. Puede ser mañana o nunca». Además, explicaba que estamos ante un «desafío gigantesco» porque ningún virus que se instala en el núcleo de las células (como el que provoca los herpes, el papiloma, la hepatitis B o los retrovirus como el SIDA) se puede eliminar «porque se instala en la memoria genética de nuestro cuerpo».

Este experto aseguraba, no obstante, que esta utopía debía verse desde el punto de vista positivo. La curación «es un objetivo a perseguir» y, para ello, se están realizado proyectos innovadores e imaginativos. «El motor de la utopía está en conseguir este objetivo y para ello estamos aplicando estrategias nuevas, cosas que nunca habíamos pensado que aplicaríamos a la curación y tratamiento de esta enfermedad». Además, el panel de expertos reunidos en HIBIC también destacaba que toda esta innovación en materia de investigación se está aplicando a otras enfermedades, como la Hepatitis C. «La cura de la Hepatitis C se produce al aplicar en bloque de toda la investigación del VIH durante estos 30 años», aseguraba José Ramón Arribas, jefe de sección de medicina Interna del Hospital La Paz de Madrid.

El peligro de perder el miedo a la enfermedad

Los expertos congregados en la celebración de este encuentro también han querido dar la voz de alarma dado que consideran que se está bajando la guardia contra el SIDA, lo que está provocando que el número de nuevos casos en España sea más alto que en los países de nuestro entorno.

Santiago Moreno, jefe del departamento de enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, cree que los responsables de la salud pública, en cierta medida, le han perdido el respeto al SIDA. «Nuestro miedo es que pase lo mismo que con la tuberculosis: que dejó de ser una enfermedad terminal, dejó de ser llamativa y España no le dio la puntilla para impedir nuevos casos. Y tenemos cifras de tuberculosis que son vergonzantes».

No obstante, este mismo experto aseguraba que les consta que hay «voluntad seria de aprobar y financiar la profilaxis pre exposición» para grupos de riesgo, que ayudaría a evitar nuevos casos, aunque «son las comunidades autónomas las que tienen que tomar la decisión final» sobre la financiación de un tratamiento que se sigue con éxito en países como Estados Unidos, Portugal, Francia y Holanda. Tal y como remarcaba Josep María Llibre, médico del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol, «la rentabilidad no es solo médica: es mucho más económico esta profilaxis que tratar a un enfermo».