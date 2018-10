Empieza la campaña contra la gripe: «Es un pinchacito de nada y te ahorras unos días de cama»

Se suele decir que no hay mal que por bien no venga. Y si todo ese mal es «un pinchacito de nada», mucho mejor. ¿El bien? Evitarse unos cuantos días en la cama con fiebre, dolor de cabeza y congestión nasal. Parece rentable. Los centros de salud vascos han iniciado esta mañana la campaña de vacunación contra la gripe, que se extenderá durante al menos las próximas seis semanas. Los mayores de 65 años, enfermos crónicos y embarazadas son los tres colectivos principales para los que Osakidetza ha adquirido unas 400.000 dosis, pero tampoco se olvida al propio personal sanitario, muy proclive a contraer la enfermedad por su contacto con los pacientes.

Desde que ha abierto sus puertas esta mañana, el centro de salud de Basurto ha sido un constante ir y venir de personas; en su inmensa mayoría, ancianos. Algunos como María Teresa Corral acuden a vacunarse casi sin pensarlo. «Me la pongo todos los años y siempre me ha venido genial. Más efectividad no puede tener», se congratula. Sin embargo, los datos demuestran que cuatro de cada diez mayores no siguen sus pasos. «Yo les digo que merece la pena. A estas edades cualquier prevención es poca y los médicos no nos lo pueden poner más fácil», anima.

Este año, dicen los estudios, la gripe «viene suave», pero tanto sanitarios como pacientes advierten de los riesgos de no tomárselo en serio. «Cada persona es un caso, así que no se puede restar importancia a cosas así. Entre los enfermos crónicos, una gripe puede tener complicaciones mortales. No es una tontería», subraya el médico José Manuel Marín. No en vano, el año pasado fallecieron 96 personas en Euskadi por este motivo. Para pacientes con dificultades respiratorias como Domingo Medina, la dosis es más que necesaria: «Tengo problemas en el pulmón y si cojo la gripe noto como que me ahogo. Si no fuera por la vacuna, a saber...».

Cuidado con los bulos

Las autoridades sanitarias han advertido en los últimos años un sustancial incremento en la difusión de bulos en torno a la salud; sobre todo, por influencia de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. Si hay un campo en el que han calado esas informaciones falsas, ha sido en el de las vacunas, a las que se suele restar efectividad y se les suma efectos secundarios. «Siempre ha habido bulos de este tipo, pero ahora nos llegan con más rapidez. Hay que tener mucho cuidado, no creérselos y no reenviarlos porque se genera un efecto cadena», advierte Marín.

Los propios pacientes que hoy hacían cola en el ambulatorio bilbaíno dan fe de haber recibido dichos mensajes. Javier Martxueta y María Victoria López, a punto de ser vacunados, reconocen haber oído que la dosis incrementa las posibilidades de caer enfermo, pero no le dan ninguna credibilidad dada su experiencia. «Puede ser que cojas la gripe, pero te entrará con menos fuerza», puntualizan. Para ellos, lo más fácil es «fiarse de los médicos, que son los que saben».