Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica» La experta explica que para dormir bien y alcanzar las fases más profundas del sueño, «el cuerpo tiene que bajar ligeramente su temperatura interna»

Marina León Sábado, 25 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

A la hora de dormir, cada uno tiene sus costumbres y manías. Hay quienes necesitan que la habitación esté completamente a oscuras, quienes prefieren dormir con la puerta abierta o incluso escuchando algo de ruido para conciliar el sueño. Todo esto son prácticas que influyen en el descanso de cada persona.

La farmacéutica Elena Monje (@infarmarte) ha hablado en sus redes sociales de dos prácticas de lo más comunes: sacar una pierna de la sábana y darle la vuelta a la almohada mientras duermes. La experta ha asegurado que ambas «tienen su explicación científica». Según cuenta, «para poder dormir bien y alcanzar las fases más profundas del sueño, el cuerpo tiene que bajar ligeramente su temperatura interna». Por lo tanto, la bajada de temperatura es una de las señales que el cuerpo utiliza para iniciar el sueño. «Normalmente desciende medio grado y ese pequeño cambio es clave para que el cerebro entre en fase de sueño profundo», puntualiza.

En cuanto a cómo se enfría el cuerpo, la farmacéutica indica que lo hace «redistribuyendo el flujo sanguíneo. Se envía más sangre a la piel y extremidades haciendo que se libere calor al ambiente», destaca. «Por eso, sin darnos cuenta, sacamos la patita o buscamos una superficie más fría». De hecho, «si esta bajada de temperatura no ocurre vas a tardar más en dormirte y el descanso se va a ver afectado», añade. Está demostrado que esta práctica «da lugar a más sueño profundo y menos despertares nocturnos. Así que sigue sacando brazos y piernas mientras duermes que te va a ayudar mucho a descansar», sentencia.

Temas

salud

Audiencias