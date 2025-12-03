Eleder Ríos, nuevo director de Emergencias de Osakidetza

A.M. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:10 | Actualizado 10:15h. Comenta Compartir

Eleder Ríos Lorenzo (Derio, 1990) es desde hoy el nuevo director de Emergencias de Osakidetza, según ha dado a conocer el Departamento de Salud del Gobierno vasco este miércoles. Ríos, licenciado en Enfermería en la UPV/EHU, cuenta con una amplia experiencia y conocimiento directo de Osakidetza y de su sistema de emergencias, después de años trabajando como enfermero en Soporte Vital Avanzado y en el Centro Coordinador.

Osakidetza ha acordado el nombramiento de Eleder Ríos como nuevo director de Emergencias de Osakidetza en sustitución de Pablo Busca Ostolaza, quien ha dejado el puesto por razones de salud.

Ríos asumirá el cargo para liderar equipos multidisciplinares y optimizar protocolos de urgencias y aportará una visión muy cercana a la realidad del paciente y de los equipos que intervienen en primera línea.​

Desde el Departamento de Salud consideran que Ríos representa «un liderazgo innovador que combina la práctica asistencial con la formación y la gestión». «Con este nombramiento, el Departamento de Salud y Osakidetza refuerzan el reconocimiento del conocimiento enfermero como un activo clave para afrontar retos como el aumento de la demanda urgente, la atención a la cronicidad compleja y la mejora de la calidad y seguridad en las intervenciones de emergencia. Así mismo, trabajan con el objetivo de mejorar los tiempos de atención y la calidad asistencial y fortalecer la coordinación de equipos y capacidad de respuesta», añaden.

Eleder Ríos lleva vinculado más de una década a Osakidetza. Además de ser enfermero en Soporte Vital Avanzado y en el Centro Coordinador de Emergencias desde 2016, también ha dirigido el Centro de Emergencias, Salvamento y Socorrismo desde 2011, formando a más de 5.000 personas en técnicas de rescate y liderazgo en crisis.​ En su experiencia también como Director General del Grupo Salud Nervión desde 2023, Ríos ha coordinado equipos en fisioterapia, nutrición y psicología, implantando protocolos integrados que mejoran la atención integral. Previamente, acumuló experiencia como socorrista en Cruz Roja y DYA Bizkaia (2009-2013), y en ambulancias privadas desde 2014, donde se especializó en soporte vital enfermerizado.

