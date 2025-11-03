El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Responsables de ELA han presentado este lunes el estudio que recoge las peticiones de la plantilla. T. B.

ELA amenaza con huelgas en Osakidetza si Salud no mejora un 20% los sueldos de la plantilla

El sindicato urge al Departamento a renovar tras 15 años el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo. Los profesionales piden también la reducción de la jornada laboral por debajo de las 35 horas semanales y adelantar la edad de jubilación

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

Recuperar el poder adquisitivo perdido, cifrado en un 20% en los últimos 15 años; realizar una valoración de cada puesto de trabajo para poner fin ... a la discriminación existente a la hora de aplicar los pluses; reducir la jornada laboral por debajo de las 35 horas semanales, y facilitar las medidas para adelantar la edad de jubilación. Estas son las cuatro principales demandas de la plantilla de Osakidetza, según figura en los resultados de un sondeo realizado por ELA, en el que han tomado parte cerca de 1.500 profesionales del Servicio de Salud con ámbitos asistenciales y situaciones laborales distintas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  9. 9 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  10. 10 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ELA amenaza con huelgas en Osakidetza si Salud no mejora un 20% los sueldos de la plantilla

ELA amenaza con huelgas en Osakidetza si Salud no mejora un 20% los sueldos de la plantilla