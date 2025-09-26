La mitad de los vascos que sufren un infarto no llama al 112

Dolor y opresión en el pecho, en la parte superior del vientre, la mandíbula, el cuello, la espalda o el estómago. Náuseas, falta de aire, ... mareos o fatiga extrema. Estos son solo algunos de los síntomas iniciales de un infarto. El pasado año 2.600 vascos sufrieron un ataque cardiaco y otros 3.300 una angina de pecho. Sin embargo solo la mitad de ellos llamó al 112. El resto optó por acudir por sus propios medios a un centro sanitario. Y eso es un error.

Así lo aseguran en Osakidetza. Desde el Servicio Vasco de Salud insisten en que es «vital contactar sin demora con el teléfono de Emergencias» y que desplazarse por su cuenta a un centro sanitario supone un «riesgo» para la persona que está sufriendo este accidente vascular. «Cuanto más tarda un paciente en contactar con el sistema sanitario y este en actuar más aumenta la mortalidad y las repercusiones negativas en la calidad de vida de los afectados en caso de supervivencia», subrayan desde Salud. En Osakidetza existe un código infarto. Se trata de un protocolo que reduce al mínimo los tiempos de atención para tratar a un paciente que ha sufrido un ataque al corazón.

Las enfermedades cardiovasculares son, junto al cáncer, uno de las principales causas de muerte en Euskadi. En el caso de las mujeres es la primera. El pasado año fallecieron 2.137 féminas y 2.030 varones por este tipo de patologías. Es por ello que Osakidetza ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para incidir en la importancia de la prevención y la educación para cuidar la salud cardiovascular y los hábitos saludables, especialmente entre las mujeres.