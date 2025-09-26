El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La mitad de los vascos que sufren un infarto no llama al 112

Osakidetza insiste en contactar cuanto antes con el teléfono de Emergencias para mejorar la supervivencia. El pasado año 2.600 personas en Euskadi sufrieron un ataque al corazón

Terry Basterra

Terry Basterra

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:31

Dolor y opresión en el pecho, en la parte superior del vientre, la mandíbula, el cuello, la espalda o el estómago. Náuseas, falta de aire, ... mareos o fatiga extrema. Estos son solo algunos de los síntomas iniciales de un infarto. El pasado año 2.600 vascos sufrieron un ataque cardiaco y otros 3.300 una angina de pecho. Sin embargo solo la mitad de ellos llamó al 112. El resto optó por acudir por sus propios medios a un centro sanitario. Y eso es un error.

