Cómo se disuade a un suicida Dos profesionales de emergencias que atienden suicidios en curso explican el protocolo que siguen para «ganar tiempo». «Nunca le digas que otros lo han pasado peor»

Yolanda Veiga Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Hablemos, siempre puedes suicidarte mañana». La frase suena a bofetada. La acuñó Carmen Tejedor, psiquiatra que impulsó hace veinte años el primer plan de prevención del suicidio en España. Esa interpelación, cruda, sin eufemismos, es la columna vertebral de los protocolos anti suicidio. «Puede parecer una frivolidad, pero está avalada por muchos años de práctica. El objetivo es aplazar la decisión del suicida, ganar tiempo y reducir así la actividad fisiológica y emocional y la impulsividad. Decirle 'se trata de una decisión importante que puede esperar' es más realista y sensato que intentar quitarle la idea, algo que tal vez es imposible conseguir en una sola intervención, en un contexto tan amenazante y en tan poco tiempo», señala Pedro Martín-Barrajón, una de las referencias en España en atención psicológica en emergencias y catástrofes. Junto a Sandra Pérez, especializada en atención de crisis suicidas, explica cómo actúan en esos momentos en los que la persona que tienen delante (o al otro lado del teléfono) quiere quitarse la vida.

El primer 'examen' «Hola, soy Sandra, psicóloga. Quiero ayudarte. Ahora mismo eres la persona más importante para mí»

La voz suena temblorosa, acelerada, no escucha. Es miedo. Necesita una respuesta afectuosa, que transmita protección. Un primer contacto del tipo 'Hola, soy Sandra, psicóloga. Quiero ayudarte, ya no estás solo, me voy a quedar contigo el tiempo que haga falta. Ahora mismo eres la persona más importante para mí'. Esta fórmula de presentación está recogida en la 'Guía practica para la intervención en crisis suicidas del Gobierno vasco' (2024), un manual para profesionales en cuya redacción ha colaborado Martín-Barrajón, director de Psicourgencias: Prevención, Intervención y Duelo por Suicidio S.L.

Otras veces no es miedo, es enfado. La persona habla en voz alta, el lenguaje es grosero, parece agitada, profiere amenazas, faltas de respeto, desafíos, levanta la barbilla al hablar, aprieta los puños, la mandíbula… El profesional deberá tomarse en serio los motivos del enfado, ofreciendo algún compromiso de corrección. 'No me extraña que estés tan enfadado', 'voy a hacer lo que esté en mi mano para que recibas la ayuda que necesitas'. Lo que esté en su mano, solo eso. «No hay que hacer promesas que no se puedan cumplir. Por ejemplo, decirle 'seguro que no te ingresan'».

Esta otra persona no está enfadada, no tiene miedo. Lo suyo es tristeza. Le delatan los suspiros, los carraspeos, el temblor en la voz, las pausas para tragar saliva y el tono bajo de la voz. «La comunicación en estos casos ha de ser compasiva, debemos mostrarnos incluso conmovidos por el sufrimiento que relata: 'Tiene sentido que quieras desaparecer cuando tienes la sensación de que no importas a nadie…'».

La aproximación «¿Te parece bien si me acerco?, ¿quieres agua, un cigarrillo, tienes frío…?»

«El primer paso en cualquier intervención es crear una relación de confianza, empática, 'enganchar' con la persona de forma visual o verbal. Te presentas, le preguntas cómo se llama y le llamas por su nombre: 'María, ¿quieres contarme qué está pasando?'», señala el punto de partida la psicóloga Sandra Pérez.

Es muy diferente hacer esto por teléfono o cara a cara. «En la asistencia telefónica estamos literalmente ciegos y quizá hay que hacer preguntas que suenan muy 'atrevidas' como '¿cuándo has decidido hacerlo?', '¿te importa que te pregunte si ahora mismo tienes el método ahí?'», señala Martín-Barrajón. Y no, no pasa nada por pronunciar la palabra suicidio. «Hay quien siente pudor o cree que, de alguna manera, se induce a idea por decir esta palabra, pero resulta crucial esclarecer este punto. '¿Qué significa que no sabes de lo que eres capaz ahora mismo?', '¿para que los dos sepamos de lo que estamos hablando, no quiero confundirme: ¿quieres decir que estás pensando en el suicidio ahora mismo?'». Todo desde la mayor calma que se pueda.

«Una de las premisas fundamentales es no tener prisa, ni que se nos note. Es crucial contener el impulso y la urgencia de resolverlo cuanto antes», señala Martín-Barrajón. A este respecto, Sandra Pérez asegura que «sabes cuándo empiezas pero no cuándo acabas». Y ella ha llegado a estar cuatro horas.

024 es la línea telefónica de atención a la conducta suicida. En 2024 atendieron 146.122 llamadas, con una media de duración 9,8 minutos –una se prolongó 2 horas y 32 minutos–. Los que más llamaron fueron jóvenes de entre 20 y 24 años, seguidos del tramo de 55 a 59, hombres y mujeres en proporción similar. En casos de emergencia el 024 deriva la llamada al 112.

Cuando la intervención es presencial el escenario es más claro, pero complejo siempre. «La aproximación ha de ser cautelosa y consentida por parte de la persona. Podemos arrodillarnos o sentarnos en suelo, pero siempre diciéndole lo que vamos a hacer. '¿Te parece bien si me acerco un poco para poder oírte?', '¿aquí está bien?'. Hay que evitar movimientos bruscos que le hagan pensar que le vamos a inmovilizar por sorpresa porque la contención física es la última alternativa. Si se encuentra al otro lado de una barandilla que supera la altura de su cintura y expuesta al vacío sería imposible que un solo profesional de emergencias pudiera abortar el intento de tirarse sujetándole con la fuerza de sus brazos». Insiste Pedro Martín-Barrajón en la importancia dejarle claro «que no estamos ahí para detenerle, sino para escucharle».

El profesional está ya lo más cerca que le permite la persona. Es el momento de interesarse por sus «necesidades inmediatas»: '¿Tienes sed?', '¿tienes frío?', '¿quieres un cigarrillo?'… «La persona en riesgo tiene que notar que 'lleva las riendas', que cedemos nosotros: 'Yo me aparto unos metros si tú te bajas de ahí'». Puede parecer cháchara, pero tiene un objetivo. Lo explica la psicóloga: «Si a alguien que está en bucle le ofreces un vaso de agua y lo bebe ya estás provocando un cambio. Luego le ofreces respirar contigo y contacto físico si lo tolera, tocarle la rodilla, por ejemplo. Se hace mucho en emergencias porque es una forma de apoyo no verbal, como si le estuvieras diciendo 'estoy aquí, estoy contigo'».

Esos primeros minutos de aproximación servirán para testar si hemos conectado o no, explica Sandra Pérez. «A veces se ponen a llorar y ves que, con el llanto, el cuerpo se destensa, que se deja llevar y eso hace que la angustia se rebaje». «También es buena señal que reflexione sobre alguna cosa que le decimos, que se ponga a hablar, que manifieste miedo al dolor físico o a no 'conseguirlo', que acepte nuestra proximidad física…», completa Pedro Martín-Barrajón. Otras veces, sin embargo –advierte la experta–, «no te hablan, ni te miran, se echan para atrás y entonces sabes que te va a costar más que confíe en ti».

LAS CIFRAS 3.846 personas se suicidaron en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. 50-54 años Es el tramo de edad en el que más suicidios se registran, 454 el año pasado.

En los manuales anti sucidio se mencionan otros indicadores de que la evolución no está siendo favorable: «Marca la distancia a la que permite que nos acerquemos, da la espalda al vacío, se santigua o hace señales de oración al cielo, deambula por un lugar peligroso, se despide de nosotros textualmente, muestra inquietud y nerviosismo, abre las fosas nasales, aprieta los puños, se nota palpitar de la mandíbula, se quita ropa, zapatos, algún colgante, las gafas…, sonríe con muchos parpadeos ('gracias, pero he de hacerlo') o hace un parpadeo con un tiempo de ojo cerrado muy largo». Una señal clave: «Un cambio brusco y súbito de actitud, como si desistiera espontáneamente, es el momento de mayor peligro, hay que evitar el impulso suicida y abrazarle sin dejarle tiempo para arrepentirse una vez haya aceptado la ayuda profesional».

Validar «Qué difícil debe ser todo lo que estás viviendo hasta el punto de querer morir»

«Es importante contener el impulso inicial de compararle con otras personas que, a pesar del sufrimiento, han salido adelante e incluso con ejemplos de nuestra propia vida», advierte Pedro Martín-Barrajón. Por el contrario, hay que «validar» su sufrimiento, darle importancia, lo que no significa darle la razón en todo. La validación reduce la vergüenza y el sentimiento de aislamiento e incomprensión, factores centrales en el riesgo suicida. Podrían ser útiles frases del tipo: 'Tienes derecho a sentirte así de mal con lo que estás pasando, es mucho para cualquiera', 'debe ser tan difícil tener la sensación de que no le importas a nadie', '¿qué es lo que podrías dejar de sentir muriendo?'. Una advertencia sobre la validación: «Hay que validar su sufrimiento, tanto si estamos de acuerdo como si no lo estamos, estableciendo un hilo conductor entre causas y efecto. Pero no hay que validar el suicidio como solución».

Facilitar el desahogo «¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso?»

«Conocer qué le ha puesto en esa situación nos ayudará en la intervención al disminuir su nivel de activación», explica Martín-Barrajón. «Hay que preguntar de manera natural qué le ha llevado a estar así, qué le hace sufrir tanto», completa Sandra Pérez. Y escuchar, escuchar todo el rato. «Para la mayoría de personas en riesgo suicida es difícil encontrar a alguien que soporte escuchar su sufrimiento sin interrupciones, sin quererles rescatar o distraer. Pero la verbalización de sentimientos es sanadora por sí misma, siempre que estos sean reconocidos por la otra persona, y disminuye la activación emocional y la impulsividad».

Normalizar «Pensar en el suicidio no te convierte en loco ni en débil»

En los protocolos de emergencias «hay frases que deberían estar prohibidas». Como esta: 'No digas esa barbaridad. Piensa en las personas que quedan, si no te falta de nada…'. Porque si decimos esto, estamos juzgando. Ni juzgar, ni dar consejos ('deberías ir al psiquiatra'), ni comparar ('otros lo han pasado peor'), ni cambiar de tema con tópicos ('eres joven, tienes toda la vida por delante'), ni manipular ('si te suicidas no volverás a ver a tus hijos'). «Estas respuestas son desautorizaciones del sufrimiento de la persona y aumentan la sensación de incomprensión y soledad. Hay que normalizar la idea suicida, eliminar la percepción errónea de que la situación que está viviendo es infrecuente o irresoluble. Cambiar cómo define su experiencia desde la patología ('algo anda mal en mi cabeza') y redirigirlo a una percepción más objetiva y esperanzadora para que piense que cualquiera que estuviera en su lugar también lo estaría pasando muy mal'».

Sembrar la ambivalencia «¿Qué te ha impedido hacerlo hasta ahora?»

Sandra Pérez ha asistido a intentos de suicidio en los que la persona afirmaba querer matarse, pero «de repente, te saltaba con un plan de futuro: 'Tengo pensando volver a estudiar'». Pues ya hay algo a lo que aferrarse. «Es curioso que alguien que quiere morir tenga proyectos. Entonces les pide que te cuente esos planes». A esto se le llama «sembrar la ambivalencia», crear la duda de si el suicidio es la mejor o la única solución. Una estrategia que, de resultar efectiva, «erosionará poco a a poco la certeza de que suicidarse es la mejor solución» y permitirá «ganar tiempo». Las frases con las que se siembra esa duda van desde preguntarle qué le ha impedido hacerlo hasta ahora o si no cree que hay otra forma de terminar con el acoso que está sufriendo o si sabía que puede ser lento y muy doloroso, e incluso no 'conseguirlo'.

Encontrar puntos de anclaje «¿Qué sería aquello por lo que estarías dispuesto a vivir?»

Vamos a quemar «el último cartucho», la búsqueda de razones (hijos, padres, mascotas…) que sirvan de «enganche» a la vida a esa persona. Pero ojo con cómo se formulan las preguntas y en qué orden se hacen. «Es importante seguir ese orden: primero sembrar la ambivalencia, y una vez la persona se cuestiona si es la mejor (o su única) opción, entonces intentamos buscar puntos de anclaje. Es precipitado e incluso peligroso hacer un sondeo azaroso y gratuito de anclajes, aquello que puede ser importante para la persona como para retenerle o frenarle en su intención», advierte Martín-Barrajón.

Estas preguntas con las que encontrar esos anclajes no son ni '¿qué van a hacer tus hijos sin tí?', ni '¿qué será de tu marido?' ni '¿cómo van a superarlo tus padres?'. Las alternativas: '¿Quién te encontrará?', '¿cómo te hace sentir pensar que tus hijos pueden imitarte?', '¿quién sería la persona por la que valdría la pena vivir?', '¿existe algo o alguien en quien al pensar te cueste seguir adelante con esta decisión?'.

«Cuando se ponen a hablar es más fácil encontrar enganches –reconoce la psicóloga–. A veces mencionan a sus hijos. Entonces le dices: 'ah, tienes hijos…'. Y le damos peso a esa cuestión porque para esa persona es un 'ancla'. No les decimos a ver qué van a hacer sus hijas cuando ella no esté, sino '¿qué soléis hacer juntas?'». Cuando la persona que se quiere suicidar está en su casa, esta fase es más sencilla. «Está en su lugar seguro, igual coge objetos familiares o tiene fotos en la pared y podemos tirar por ahí».

Temas

España

Reporta un error