La dermatóloga Ana Molina revela con qué frecuencia hay que ducharse: «La piel sufre en exceso»

Aunque cada uno cuenta con unos hábitos muy interiorizados en cuanto a la higiene corporal, existen detalles que se repiten entre la mayoría de las personas. Como por ejemplo, subir la temperatura del agua cuando nos duchamos en invierno. En este sentido, la dermatóloga Ana Molina asegura que el agua muy caliente puede ser «la peor enemiga» para la piel. «Es muy difícil ducharse siempre con agua fría, aunque tiene muchas ventajas», comenta en el podcast 'Tómatelo con Vino'.

Molina desaconseja las duchas con una temperatura excesivamente caliente, «especialmete esos días de invierno en los que llegas helado y solo te salva del frío una ducha caliente», apunta. La temperatura del agua debería ser, según la doctora, «lo más cercana posible a la temperatura de la piel que es de unos 33 grados, es decir, agua templada». Y es que «el agua caliente es deslipidizante, lo que significa que se lleva por delante la grasa natural de la piel», advierte.

De esta manera, si no puedes renunciar al agua caliente, la profesional recomienda tener una buena hidratación después de la ducha. «Luego toda la grasa que te has llevado por delante y has perdido hay que recuperarla con una crema», subraya. Para ello, recomienda geles respetuosos con la piel, como los oleogeles, que aportan una capa extra de hidratación mientras limpian.

La profesional ha respondido también a una de las dudas más frecuentes, ¿con qué frecuencia hay que ducharse? Aunque la cosa varía en función de la rutina de cada uno, insiste en que no debemos ducharnos más de una vez al día. «Si nos duchamos más, la piel sufre en exceso», puntualiza. Es importante recordar que «el exceso de lavado puede eliminar la grasa natural de la piel dejándola más seca y frágil», recalca.

En este sentido, la duración de la ducha ideal según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es aquella que no supere los cinco minutos. «Debería durar lo que dura una canción, es decir de 3 a 5 minutos máximo para no superar los 95 litros de agua de media que gastamos y que superamos con creces a diario, por lo tanto deberíamos intentar reducir el tiempo de la ducha», expresan.

