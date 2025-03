El curioso consejo de un microbiólogo para tener un cepillo de dientes limpio: «Hay que bajar la tapa del váter»

Marina León Sábado, 22 de marzo 2025, 11:20 Comenta Compartir

Cepillarse los dientes varias veces al día es fundamental para mantener una correcta higiene bucal, pero no es suficiente. Además, hay que tener cuidado con detalles que, probablemente no hayas tenido en cuenta. «Los cepillos de dientes usados albergan comunidades microbianas mixtas, que provienen tanto de los humanos como del ambiente donde se almacenan, que, en general, es el baño», explica el microbiólogo Raúl Rivas en 'The conversation'.

Así, el experto asegura que los cepillos se pueden contaminar por distintos factores: desde usarlos con las manos sucias hasta por elegir un lugar de almacenamiento inadecuado e incluso por dejar levantada la tapa del váter. «La presencia de enterobacterias coliformes fecales en el cepillo de dientes está asociada al contacto con los aerosoles generados al descargar la cisterna del retrete. Por esta razón, siempre conviene bajar la tapa del inodoro», aclara.

Una de las principales dudas que existen en torno al cepillado es la de cada cuánto tiempo hay que cambiar el cepillo. Y es que, cuando ya están desgastados «son menos eficientes en la eliminación de la placa y el control de la gingivitis», explica el investigador y catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, que recomienda reemplazar los cepillos cada tres o cuatro meses, «o con mayor frecuencia si se detecta que las cerdas están visiblemente deformadas, enredadas o deshilachadas».

Por otro lado, Rivas detalla que «un cepillo de dientes limpio también puede contaminarse a través del contacto directo con los cepillos de los miembros de la misma familia o convivientes, al colocarlo en recipientes que suelen estar húmedos en el lavabo o en los armarios del baño».

